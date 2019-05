Melania Trump ha incantato il Giappone con i suoi look e il suo aplomb durante la visita di stato a Tokyo. La First Lady, al fianco del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha scelto tre outfit molto differenti. Un abito rosa di Roland Mouret, una jumpsuit di Loro Piana e un abito floreale di Carolina Herrera. Donald e Melania Trump hanno incontrato in Giappone il premier Shinzo Abe e sua moglie Akie Abe.

La prima tappa è stata un combattimento di sumo in loro onore. Infatti, durante il Summer Grand Sumo Tournament, la coppia ha assistitito a un match presso il Ryogoku Kokigikan Sumo Hall di Tokyo. Pare che l’incontro abbia molto divertito i Trump, che dopo hanno pranzato con Shinzo Abe. Melania indossava un abito rosa firmato Roland Mouret che avevamo già visto in blu su Meghan Markle. La Duchessa lo aveva infatti scelto durante uno dei suoi primi impegni pubblici.

Per la visita presso il Mori Building Digital Art Museum Melania Trump ha scelto una jumpsuit blu di Loro Piana. Le foto della First Lady tra le lanterne colorate ha fatto il giro del mondo. Melania, sempre più amata, è ormai una icona di stile, e la sua eleganza in Giappone non ha affatto deluso. Bordi in bianco e grande cintura in vita sono i dettagli che completano il look. Melania Trump è sempre minimal, niente accessori o gioielli neanche in questa occasione.

Per il secondo giorno di visita in Giappone Melania Trump ha raggiunto la First Lady Akie Abe per assistere a un tradizionale ballo dei bambini giapponesi. Un look luminoso, abito bianco con dei ricami floreali e pump rosse. Il brand scelto è Carolina Herrera, la stilista preferita di Letizia Ortiz. Insomma, Melania, originaria della Slovenia, guarda alla moda europea, e afferma il suo status di trendsetter.