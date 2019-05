Il tritatutto è uno degli elettrodomestici più utili e pratici che si possano avere in cucina, e DireDonna vi guida nell’acquisto dei migliori modelli del 2019. Le sue funzioni sono tante e comode. Si usa per tritare o mixare spezie, come prezzemolo e aglio, oppure ortaggi, come carota e sedano. Il robot perfetto deve essere efficace, comodo e facilmente lavabile.

L’efficacia del tritatutto si trova nelle lame, nel motore e nelle velocità. Infatti maggiore è il numero delle lame, maggiore e più precisa sarà la tritatura ottenuta alla fine della lavorazione. È anche importante saper scegliere e valutare la qualità delle lame. Se tra le esigenze c’è quella di tritare il ghiaccio, ad esempio, il tritatutto deve avere delle lame molto resistenti.

Un buon motore invece permette di avere una maggiore velocità e forza nella lavorazione dei prodotti. Ci sono alcuni modelli di tritatutto con velocità singola, mentre altri hanno velocità regolabili. Questo permette di scegliere quella più adatta alla nostra esigenza.

Per gli utenti più esigenti, come dimostrano le recensioni Amazon, bisogna tener conto anche di altre caratteristiche. La capienza del recipiente, la praticità nell’uso e nel lavaggio, la presenza di piedini antiscivolo o ventose. Possono sembrare caratteristiche secondarie, ma per chi cucina spesso o ha bisogno di un prodotto pratico e veloce non sono da meno.

Tritatutto: i migliori modelli del 2019

Affidandoci alle grandi marche e alle recensioni degli utenti di Amazon, abbiamo stilato questa lista dei migliori modelli di tritatutto degli ultimi mesi. Ecco i consigli di DireDonna:

Russell Hobbs Desire Tritatutto

Il primo modello che vi presentiamo ha un funzionamento a pressione, con una potenza di 200 W. Il suo contenitore in vetro è da 1 L con capacità di 500 ml. La lama multiuso in acciaio inox è adatta a tutti i tipi di alimento. Le parti sono lavabili in lavastoviglie. Gli utenti Amazon sottolineano la presenza del bicchiere in vetro anziché in plastica.

Pro: comodo e veloce.

comodo e veloce. Contro: le lame vanno lavate con attenzione per evitare residui.

Prezzo consigliato: 29,99 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Imetec CH 500 Tritatutto

Questo modello Imetec ha una potenza di 350 W, sicuramente uno dei migliori. Si tratta di un prodotto adatto ad ogni pietanza. Verdura, frutta secca, formaggio, pane secco e carne vengono agilmente lavorati. Le lame in acciaio inossidabile extra large sono ottime per triti fini ed omogenei. Lo indichiamo come il tritatutto con il miglior rapporto qualità-prezzo, tra ottime recensioni e prezzo contenuto. Ogni parte è lavabile in lavastoviglie.

Pro: adatto ad ogni alimento.

adatto ad ogni alimento. Contro: il contenitore è poco capiente.

Prezzo consigliato: 32,99 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Imetec CH 3000 Tritatutto

Il secondo modello Imetec che vi proponiamo ha una potenza di 1000 W, maggiore degli altri, e 4 lame per tritare anche i cibi più difficili. Come sempre lavabile in lavastoviglie e con funzione a pressione, è consigliato dagli utenti Amazon come uno dei tritatutto più efficaci. Inadatto a una tritatura grossolana.

Pro: motore superiore alla media.

motore superiore alla media. Contro: non adatto a cibi bagnati.

Prezzo consigliato: 61,50 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Homeasy 2L Tritatutto/Frullatore

Questo nuovo tritatutto vi permette di scegliere tra due modalità: una più potente per la carne, uno meno potente per le verdure. Ottime recensioni, la ciotola è in acciaio inox, con una capacità di ben 2L. Capiente e resistente è il nostro suggerimento, anche la chiusura ermetica a blocco e non a incastro. Fa anche da frullatore classico.

Pro: il più votato su Amazon.

Contro: tempi lunghi per una tritatura fine.

Prezzo consigliato: 32,99 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

La nostra scelta: Professionale, pratico, economico e amatissimo su Amazon, il Tritatutto Homeasy è sicuramente una delle scelte migliori.

Moulinex DPA141 La Moulinette Tritatutto

Moulinex significa garanzia, per questo il modello di tritatutto che vi proponiamo è tra i più acquistati su Amazon. Un design classico, una potenza di ben 1000 W e una elevata stabilità lo rendono un ottimo tritatutto. La ciotola ha una capacità di soli 300 ml, ma le lame tagliano bene.

Pro: buona durata nel tempo.

buona durata nel tempo. Contro: poco capiente, adatto solo a piccole operazioni.

Prezzo consigliato: 61,90 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

OXA Frullatore a Immersione Potente 4 in 1

L’ultimo modello che vi proponiamo è il più economico, ma anche il più particolare. Infatti unisce le tradizionali mansioni di un tritatutto a quelle di un robot da cucina moderno. Frulla, trita, mixa, adatto anche per creare salse. Ha due velocità e composto da più accessori per le varie funzioni. Potenza 600 W. Lavabile in lavastoviglie e adatto a chi non cerca elettrodomestici specifici per ogni operazione.

Pro: robusto e poco rumoroso.

robusto e poco rumoroso. Contro: dato il prezzo la qualità della plastica non è eccelsa.

Prezzo consigliato: 24,99 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.