Miley Cyrus e Liam Hemsworth si lasciano: i motivi della separazione

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati dopo solo 8 mesi di matrimonio, e i motivi della separazione potrebbero essere riconducibili a una nuova fiamma di lei.

La cantante e l’attore si erano conosciuti dieci anni fa sul set del film The Last Song del 2009. Da allora si erano lasciati e ripresi più volte, fino a poco prima delle nozze in gran segreto dello scorso dicembre. A Liam è dedicata la canzone più celebre della Cyrus, la struggente ballata Wrecking Ball.

“Liam e Miley hanno concordato sul fatto di separarsi in questo momento“, ha confermato il portavoce di Miley Cyrus nelle scorse ore, dopo le notizie che circolavano sul web.

“Come partner e individui in continua evoluzione, hanno deciso che sia meglio che entrambi si focalizzino su se stessi e sulle loro carriere. Resteranno genitori attenti degli animali che hanno insieme mentre si prendono del tempo separati. Per favore rispettate la loro privacy“, ha concluso.

Una separazione che non è ancora chiaro sia definitiva e solo momentanea. La notizia, dopo 10 anni d’amore e soli 8 mesi di matrimonio, ha stupito molto, anche se da giorni si parlava di crisi. Infatti sia Miley Cyrus che Liam Hemsworth avevano condiviso dei post sui social nei quali non avevano più la fede nuziale al dito.

Le voci erano poi state fomentate dalla vacanza in Italia sul Lago di Como da sola della Cyrus e dal bacio della cantante con Kaitlynn Carter. La blogger è l’ex fidanzata di Brody Jenner (fratellastro di Kendall e Kylie) e fondatrice di Selfé, un nuovo brand di skincare.

L’ultima foto della coppia insieme, invece, era stata postata da Liam lo scorso 2 giugno. Sarà questa nuova fiamma la causa della rottura? Miley Cyrus proprio un mese fa si era definita queer, cioè aperta ad ogni tipo d’amore. “Il nostro è una specie di matrimonio new age, senza dei limiti ben delineati“, aveva detto la cantante a Vanity Fair.