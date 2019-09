Ferragni Day alla Mostra del Cinema di Venezia 2019: l’ottavo red carpet di Venezia 76 è stato tutto per Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale che ha presentato nella sezione Sconfini il docu-film sulla sua vita (Chiara Ferragni-Unposted, con la regia di Elisa Amoruso).

Folla di teenager in delirio tanto per lei quanto per Fedez, che non hanno lesinato baci e affettuosità a favore di obiettivo. Sulla passerella anche parenti e amici della coppia, a partire dalla famiglia Ferragni al completo.

Sul fronte cinema? Ovazione di quasi dieci minuti al termine della proiezione ufficiale di Babyteeth, diretto da Shannon Murphy, al suo debutto alla regia, basato sull’omonima opera teatrale del 2012 di Rita Kalnejais (anche autrice della sceneggiatura), che entra nella rosa dei papabili, tra regia, coppe volpi, leoni.

Dall’Oriente sono arrivate due star del cinema d’autore. Gong Li, l’attrice cinese che tra fine anni ’80 e anni ’90 ha imposto la cinematografia del suo paese nei festival internazionali (da Lanterne Rosse ad Addio mia concubina) è in concorso con Saturday Fiction di Lou Ye, un’intricatissima spy story alla vigilia dell’ingresso del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale; Golshifteh Farahani, bellissima stella del cinema iraniano, illumina con grazia Un divan a’ Tunis, riuscita commedia sociale alla Woody Allen di Manele Labidi, ambientata nella post primavera araba, passata alle Giornate degli Autori (in sala nel 2020 con Bim).

E sul red carpet? Scopriamo insieme i look più belli dell’ottava serata della Mostra del Cinema di Venezia 2019.