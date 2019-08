Mrs America: trama, cast e data uscita della serie tv con Cate Blanchett

Cate Blanchett debutterà in tv con la miniserie della FX Mrs America, e DireDonna vi svela qualcosa in più sulla trama, il cast e la data d’uscita, in occasione della pubblicazione delle prime foto.

L’attrice, premio Oscar come miglior attrice protagonista per Blue Jasmine, non ha mai recitato in tv, ed è al lavoro sul set dallo scorso ottobre.

Mrs America ci racconterà uno dei momenti più controversi della storia americana, la lotta per i diritti delle donne negli Stati Uniti. Scopriamo qualcosa in più su questa attesissima miniserie.

La trama

Mrs. America narra la storia di Phyllis Schlafy, interpretata appunto da Cate Blanchett. La donna faceva parte di un gruppo di conservatori che negli anni ’70 si era opposta all’Emendamento sui Pari Diritti per le donne. Contro di lei si schierarono figure storiche della lotta per i diritti civili quali Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug, e Jill Ruckelshaus. La FX spiega come la serie racconterà il cambiamento etico e morale degli americani, in una società in piena trasformazione.

Il cast

Al fianco di Cate Blanchett, che interpreterà la protagonista Phyllis Schlafy, troviamo Elizabeth Banks nel ruolo di Jill Ruckelshaus e la star di American Horros Story Sarah Paulson in quelli di Alice. Tra i volti noti anche James Marsden che interpreterà Phil Crane, e ancora Rose Byrne, Uzo Aduba, Melanie Lynskey, Margo Martindale, John Slattery, Jeanne Tripplehorn e Tracey Ullman.

Le prime foto

Nelle scorse ore la FX ha diffuso le prime immagini ufficiali di Mrs. America. Negli scatti vediamo Cate Blanchett nei panni della Schlafy, Uzo Aduba in quelli dell’attivista Shirley Chisholm e Sarah Paulson in quelli di Alice. Altri membri del cast appaiono negli scatti promozionali, che testimoniano l’accuratezza nei look e nelle ambientazioni. In molti si dicono davvero soddisfatti da questa anteprima, che ha incuriosito una grande fetta di pubblico televisivo.

La data d’uscita

FX non ha ancora ufficializzato la data d’uscita di Mrs. America. Per ora si parla di 2020, probabilmente nei primi mesi del nuovo anno.