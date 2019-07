Netflix Agosto 2019: novità Serie TV e film in catalogo

Tante le novità Netflix Agosto 2019 per i suoi spettatori, tra serie tv e film in catalogo. Tra gli attesi ritorni sicuramente quelli di Tredici e Glow con la terza stagione, e la serie spagnola Le ragazze del centralino con la quarta.

La nuova serie brasiliana Sintonia ci farà invece conoscere l’interconnessione tra musica, religione e droga in quel di San Paolo. Mentre Meglio di noi – Better than us ci condurrà in un viaggio distopico tra robot e esseri umani.

Nella sezione film la pellicola più discussa è sicuramente La vita dopo i figli. Netflix ha deciso di aggiungere al suo catalogo quello che sarebbe dovuto essere solo uno dei progetti in cantiere con Felicity Huffman, nonostante le polemiche. L’attrice, nota al grande pubblico il ruolo di Lynette in Casalinghe Disperate, è stata coinvolta nello scandalo delle tangenti per il college, perdendo tutti i contratti precedentemente firmati, compresi quelli con la piattaforma streaming.

Vediamo insieme quali sono le novità in serbo per noi sul catalogo di Netflix per il mese di agosto 2019.

Le serie tv su Netflix ad agosto 2019

Dear white people – III stagione (2 agosto)

La terza stagione dello show riprenderà dal colpo di scena con il quale si era chiusa la stagione precedente. In questi 10 episodi i protagonisti, un gruppo di ragazzi afro-americani di una prestigiosa università statunitense frequentata per lo più da bianchi, metteranno in evidenza le problematiche a sfondo razziale.

Glow – III stagione (9 agosto)

Torna con la terza stagione della serie incentrata sul wrestling femminile, tra glamour e combattività. La serie con Geena Davis, candidata a 5 Emmy Awards, che si unisce al cast, continua a conquistare pubblico, tra le sfavillanti luci di Las Vegas e le tante sfide, fuori e dentro il ring.

Le ragazze del centralino – IV stagione (9 agosto)

Siamo nella Madrid degli anni ’30, e questa serie ormai cult su Netflix è giunta alla quarta attesissima stagione. Tra misteri e vicissitudini personali, quattro operatrici della Compagnia dei Telefoni spagnola questa volta dovranno unirsi per “salvare la pelle” ad una di loro, in grave pericolo.

Tredici – III stagione (16 luglio)

Dopo il suicidio di Hannah Baker e la difficile seconda stagione durante la quale ogni protagonista ha raccontato le sue fragilità, la terza stagione ci porta agli sviluppi del processo e alla vita di questo gruppo di adolescenti dopo l’aver affrontato il dolore.

Altre serie tv disponibili su Netflix dal mese di agosto 2019:

Sintonia (9 agosto)

Mindhunter 2 (16 agosto)

Meglio di noi – Better than us (16 agosto)

Dark Crystal: La resistenza (30 agosto)

Film Netflix Italia agosto 2019

Film cult e novità imperdibili, il catalogo di Netflix Italia ci aspetta nel mese di agosto 2019 con tanti titoli cinematografici. Il classico di Michael Mann del 1992 L’ultimo dei Mohicani approda sulla piattaforma insieme ad una novità molto attesa, La vita dopo i figli. Il film con Angela Bassett e Patricia Arquette vede tra i protagonisti anche Felicity Huffman, nel suo ultimo ruolo prima dello scandalo delle tangenti per il college che ha coinvolto l’attrice.