Netflix luglio 2019: serie tv e film

Il mese di luglio 2019 non si può certo definire senza grandi novità per le serie tv e i film su Netflix Italia. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sulla terza attesissima stagione di Stranger Things. La serie cult originale Netflix torna con le avventure dei ragazzini più noti della tv, che questa volta dovranno fare i conti anche con l’adolescenza.

Torna anche Riverdale, però con la seconda stagione. Mentre in America si è in attesa delle novità della quarta, specie dopo la morte di Luke Perry, Netflix ci propone gli episodi non ancora disponibili sulla piattaforma. E come non parlare di quegli adorabili furfanti de La casa di carta 3? Denver e gli altri tornano con la terza parte, e questa volta non si tratta di soldi ma di famiglia!

Non potrete perdervi neanche Orange is The New Black, giunta alla stagione conclusiva. E in campo di cinema? Anthony Mackie and Frank Grillo sono i protagonisti di Point Blank, un thriller al cardiopalma, mentre Secret Obsession vi farà dubitare di chiunque vi circondi.

Ancora non vi basta? Tranquilli, il mese di agosto tornano Glow e 13 Reasons Why. Intanto ecco le novità per le serie tv e i film sulla piattaforma Netflix per il mese di luglio 2019.

Netflix luglio 2019, le nuove serie TV

Designated Survivor: 60 Days – I stagione (luglio 2019)

Non conosciamo ancora il giorno di rilascio, ma è in arrivo su Netflix la versione coreana della nota serie tv. Un adattamento fedele della trama, con una trasposizione nella realtà della Korea. Una vera scommessa, questo drama politico è tra le novità più attese.

Stranger Things – III stagione (4 luglio)

L’attesa è terminata, la serie più attesa dell’anno ci racconterà un’estate che sarà indimenticabile per Undici e i suoi amici. La lotta contro il male si alterna con i primi problemi di cuore dei giovani protagonisti. Tutto il cast riconfermato, più alcune new entry.

La casa di carta – III stagione (19 luglio)

Dove avevamo lasciato i ladri più irrequieti di Spagna? In vacanza, ovvio, ma adesso sono pronti a tornare. La serie, un vero cult in Italia, è stata girata in parte anche nel nostro paese, come omaggio agli affezionatissimi fan. Nuovi membri entreranno nella banda del Professore.

Orange is the new Black – VII stagione (26 luglio)

Una delle serie più amate di Netflix giunge a conclusione. Vincitore di diversi Emmy, lo show racconta di un bizzarro gruppo di detenute che vivono in un carcere femminile. Se non l’avete mai visto, è il momento di iniziare, avete un intero mese prima della stagione finale.

Ecco le altre novità originali e non per questo mese:

Riverdale – II stagione (1 luglio)

– II stagione (1 luglio) Bangkok Love Stories: Object of Affection – I stagione (2 luglio)

– I stagione (2 luglio) Gli ultimi Zar – I stagione (3 luglio)

– I stagione (3 luglio) You Me Her – IV stagione (12 luglio)

Film Netflix Italia luglio 2019

Tra cult, novità e film originali Netflix, sono molti i titoli offerti dalla piattaforma streaming per il mese di luglio in Italia. Gli amanti del thriller e dell’horror verranno accontentati con Resident Evil: Apocalypse e Venerdì 13, se invece amate la comicità e un pizzico di avventura Ace Ventura Missione Africa fa per voi. Quali sono i titoli originali invece? Point Black e Secret Obsession sono le produzioni Netflix da non perdere.