Organizer borsa, il regalo di Natale pratico: 7 migliori modelli

Utile per avere tutto a portata di mano senza dover cercare le chiavi, il portafogli, i fazzoletti “per ore”: l’organizer borsa è il regalo di Natale pratico per la mamma, la sorella, l’amica ma anche il compagno sempre in viaggio, da scegliere tra i migliori modelli. A cosa serve l’organizer per la borsa? Si tratta di una tasca con vari scomparti in cui inserire tutto l’occorrente, non sono affinché sia organizzato e ordinato, facile da trovare, ma anche per spostarlo in un colpo solo quando si cambia borsa.

In base alle proprie esigenze, l’organizer può contenere il necessario per il quotidiano fuori casa (portafogli, cellulare, caricabatterie, power bank, fazzoletti, tablet, trucchi per ritocchi make-up), per l’ufficio (agenda, blocco per appunti, notebook, occhiali), per un viaggio (libro, spazzolino e dentifricio, foulard per l’aria condizionata).

Quando si cambia borsa, per abbinarla al look, non serve trasferire tutto quanto: con un solo gesto si sposta il solo organizer, eliminando anche la possibilità di dimenticare qualcosa di importante a casa.

Perché non regalarlo, allora, a Natale 2019? Un’idea che sarà sicuramente apprezzata da tutte quelle persone che vivono giornate complicate tra famiglia, lavoro e spostamenti, ma non vogliono rinunciare a comodità e stile.

La nostra redazione ha selezionato i 7 migliori modelli di organizer borsa da acquistare online e da mettere tra i regali sotto l’albero di Natale.

7 organizer borsa da regalare a Natale

Organizer da borsa Ropch

In morbido feltro, questo organizer dispone di ben 13 tasche, di una tasca con cerniera rimovibile al centro (per conservare oggetti di valore o per essere utilizzata come portafogli separato) e cinturino portachiavi lungo per aprire le porte senza togliere le chiavi dal contenitore. Si adatta perfettamente a LV speedy 35 e LV Neverfull MM e è disponibile in moltissimi colori. Prezzo 17,99 euro. Acquista ora

Organizer da borsa Easilyou

In tessuto morbido, per adattarsi alla forma di ogni borsa, ha una comoda chiusura con un cinturino per un accesso rapido e per essere trasportato facilmente. Oltre lo spazio principale ha 7 tasche perimetrali. Prezzo 16,50 euro. Acquista ora

Organizer da borsa Nepak

In feltro, dal design compatto e con portafogli con cerniera estraibile, è disponibile in rosso e in beige e ha un anno di garanzia. Perfettamente adatto alla LV Speedy Neverfull. Prezzo 14,99 euro. Acquista ora

Organizer da borsa Unbekannt

Perfetto per la 24 ore o lo zaino da ufficio, questo elegante organizer può contenere un blocco A4 e ha scomparti per penne, per matite, per biglietti da visita. Prezzo 61,90 euro. Acquista ora

Organizer Periea

L’organizer Premium di Periea ha 5 robusti inseriti per mantenere la rigidità, 2 lati sono già cuciti e se ne possono aggiungere altri 2 in ciascun lato corto e uno nella base per completare la struttura. Disponibile in 3 diversi colori e 3 diverse dimensioni. Prezzo 14,99 euro. Acquista ora

Organizer Hyafanstr

In tessuto Oxford di nylon, questo organizzatore per borsa è robusto e resistente all’acqua. Comodissimo grazie ai manici, è anche molto sicuro grazie alla cerniera. Prezzo 48,76 euro. Acquista ora

DONPEREGRINO

Leggero e compatto, questo organizer in feltro di qualità ha maniglie removibili e 12 vani portaoggetti, 3 esterni e 9 interni. Disponibile in tre taglie e in quattro colori (rosso, rosa, beige e marrone). Prezzo 19,99 euro. Acquista ora