Un pranzo di Natale in piena regola con un mese di anticipo: questa l’esperienza offerta da Lidl per scoprire la linea Deluxe, ricca di prelibatezze sia dolci, tra cui non può mancare il panettone, che salate. Nella cornice della factory milanese di Sonia Peronaci, cuoca e scrittrice che ha fondato Giallozafferano, a farla da padrone sono stati ricette gourmet preparate appunto con i prodotti Deluxe di Lidl.

Affettati di alta gamma, sofisticati formaggi francesi, gnocchi ripieni al tartufo, filetto di maiale al forno e molte altre leccornie hanno arricchito la tavola allestita in perfetto stile natalizio. Un modo originale per far conoscere la qualità di questi ingredienti, tra cui non mancano le eccellenze regionali: se siete in cerca di un’idea regalo diversa dal solito trovate tutti i prodotti della gamma in esclusiva nei punti vendita Lidl.

Dulcis in fundo, l’assaggio del panettone solidale a marchio Deluxe: per ogni panettone venduto Lidl s’impegna a devolvere un euro alla Croce Rossa Italiana. Sonia Peronaci l’ha rivisto seguendo la sua creatività e ci ha suggerito tre ricette ideali per riciclare questo classico del Natale.

Le ricette di Sonia Peronaci per riciclare il panettone

Panettone croccante con macedonia in due consistenze e panna montata

Preparate una coulis di frutti di bosco facendo cuocere la frutta con zucchero e un cucchiaio di succo di limone. Una volta pronta, frullate e mettete il tutto in un biberon. Montate la panna finché non è ben ferma. Tagliate della frutta a cubetti da 1 cm per lato e condite a piacere. Tagliate allo stesso modo il panettone classico Deluxe e mettetelo in forno a 180 °C fino a farlo dorare per bene. Disponete nel piatto i cubi di panettone, la macedonia tagliata, la panna montata e finite l’impiattamento con dei puntini di coulis.

Panettone caldo bagnato al rhum con crema pasticcera alla vaniglia, cioccolato fuso e zeste di agrumi

Preparate una crema pasticcera con tuorli, latte, vaniglia, zucchero e amido. Tagliate il panettone classico Deluxe a fette spesse e fatelo rosolare in una padella calda con del burro. Sfumate con rhum e disponete sul piatto. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde per pochi minuti. Finite il piatto guarnendo il panettone con la crema pasticcera, il cioccolato fuso e le zeste di agrumi.

Panettone saltato al burro con erbe, condito al gorgonzola e noci

Scaldate il burro in padella assieme alle erbe e fate rosolare una fetta di panettone classico Deluxe fino a farla dorare. A piacere sfumate con del liquore. Disponete sul piatto e completate con una fetta di gorgonzola, dei gherigli di noce spezzati a mano e delle erbe fresche tritate al momento.