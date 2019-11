Prima infanzia, i prodotti in sconto durante il Black Friday

Chiudiamo il Black Friday 2019 con le offerte e i prodotti in sconto per la prima infanzia su Amazon. Brand principi del settore hanno messo in promozione ogni articolo del reparto baby, dai semplici pannolini a prodotti più importanti, quali passeggini e seggiolini.

Sia per i neogenitori, che per chi voglia regalare questi accessori a Natale, i prezzi di oggi varranno solo fino alla mezzanotte. Le marche come Chicco e Inglesina propongono passeggini sportivi, mentre Cybex si concentra sui seggiolini per l’auto.

Pampers ha in promozione pannolini di tutte le taglie, della linea Mutandino che assicura maggior comfort di quelli tradizionali.

E ancora sterilizzatori, starter pack di biberon e tiralatte, queste e tante altre le offerte valide per l’ultimo giorno di Black Friday 2019.

Offerte seggiolini auto

Seggiolino Auto Solution S-Fix Cybex

Direttamente dalla collezione 2019, massimo comfort e sicurezza pr il seggiolino Gold. Protezione dagli impatti laterali integrata, poggiatesta reclinabile in 3 posizioni, scocca ad alto assorbimento d’urto.

Pro: include rivestimento estivo e portabicchieri

Prezzo consigliato: 169,95 euro Prezzo Black Friday: 149,99 euro

Seggiolino Auto Inglesina Caboto

Il seggiolino usa la tecnlogia side head protection, che aumenta l’assorbimento dell’energia in caso di impatto. La seduta è reclinabile in 4 posizioni. La forma avvolgente ed inclinata del poggiatesta impedisce lo scivolamento della testa del bimbo durante il sonno.

Pro: rivestimento sfoderabile e lavabile

Prezzo consigliato: 249,00 euro Prezzo Black Friday: 164,99 euro

Offerte dispositivi baby

Baby Monitor Philips Avent

Baby monitor fornito della nuova tecnologia DECT che permette un audio più nitido. Luce notturna calda e soffusa, l’unità genitore ti avvisa se il baby monitor è fuori dall’area di connessione o se le batterie sono scariche.

Pro: spie LED che indicano la qualità dell’audio

Prezzo consigliato: 69,99 euro Prezzo Black Friday: 49,99 euro

Sterilizzatore/Scaldabiberon Chicco

Questo starter pack per la prima infanzia include tre biberon, sterilizzatore, scalda biberon e tettarelle. Utilizzabile anche in auto grazie al cavo incluso.

Pro: la linea naturalfeeling assicura l’effetto mamma grazie all’uso del silicone

Prezzo consigliato: 94,42 euro Prezzo Black Friday: 59,93 euro

Portapappa termico Chicco

Mantiene la pappa in caldo per 5 ore, il suo tappo diventa una comoda tazza per dare da mangiare al bambino, e include due contenitore di plastica e una posata.

Pro: può contenere anche un biberon

Prezzo consigliato: 38,00 euro Prezzo Black Friday: 16,28 euro

Offerte accessori baby

Set Beauty Philips Avent

Piccolo set beauty per bimbi, che include accessori per la sua cura: spazzola, pettine, forbicine, spazzolina per denti e gengive, tagliaunghie, limette e termometro digitale. Comodo case per riporli.

Pro: termometro con punta flessibile

Prezzo consigliato: 29,99 euro Prezzo Black Friday: 17,99 euro

Tiralatte Elettrico Philips Avent

Set tiralatte elettrico con cuscinetti massaggianti. Include tettarella e biberon. Ha tre velocità di estrazione e non serve inclinarsi in avanti.

Pro: ideale per tirare il latte più volte nell’arco di una giornata

Prezzo consigliato: 139,00 euro Prezzo Black Friday: 64,99 euro

Borsa Fasciatoio Inglesina

Una borsa capiente e multifunzione, adatta sia per la prima infanzia che per i bambini pre scuola. Ha numerosi scomparti, include un piccolo fasciatoio da viaggio imbottito e lavabile.

Pro: non occupa più spazio di una normale borsa da lavoro

Prezzo consigliato: 55,00 euro Prezzo Black Friday: 34,99 euro

Offerte pannolini

Pampers Baby Dry Mutandino Junior

Cinque confezioni, per un totale di 76 pannolini junior, dai 12 ai 18 kg. Mutandino veste come una mutanda, più aderente e agevole degli altri pannolini.

Pro: apertura con strappo laterale

Prezzo consigliato: 35,00 euro Prezzo Black Friday: 26,25 euro

Pampers Baby Dry Mutandino Midi

Ben 104 pannolini nella confezione Midi, per la taglia dai 6 agli 11 kg di peso. Il cambio risulta facile grazie alla fascia elastica avvolgente a 360°.

Pro: confezione salva convenienza

Prezzo consigliato: 35,00 euro Prezzo Black Friday: 26,25 euro

Pampers Progressi Mutandino XL

Per bimbi più grandi, dai 15 kg in su, Pampers ha pensato la linea Progresso, sempre sul design Mutandino, più confortevole per i movimenti e i primi passi.

Pro: confezione salva convenienza

Prezzo consigliato: 37,48 euro Prezzo Black Friday: 26,97 euro

Offerta passeggini

Passeggino Inglesina Sketch

Basta una sola mano per aprilo e chiuderlo, e rimani in piedi da chiuso. Inglesina offre un passeggino sportivo e dinamico, semplice da portare con una cappotta estendibile interamente, con traspirazione e protezione dai raggi UV.

Pro: capiente cestino porta oggetti

Prezzo consigliato: 179,00 euro Prezzo Black Friday: 118,49 euro

Passeggino Miinimo 2 Chicco

Chiudiamo con il passeggino di casa Chicco. Pratico, basta una sola mano per aprilo o chiuderlo, leggero ma resistente, offre massimo comfort al bambino grazie all’area centrale maggiormente imbottita.

Pro: spallacci e spartigambe in dotazione

Prezzo consigliato: 299,00 euro Prezzo Black Friday: 114,67 euro

