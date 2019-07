Alberto e Charlène di Monaco: baciamano e ballo romantico

Il Principe Alberto di Monaco e sua moglie Charlène Wittstock hanno fatto sognare tutti al 71° Gala della Croce Rossa monegasca, con un ballo romantico e un baciamano d’altri tempi. Un gesto di grande galanteria, che dovrebbe essere normale tra marito e moglie, ma che ha comunque stupito sudditi e stampa. Infatti da molto tempo si vociferava una crisi tra i due, apparsi in questa occasione sorridenti dopo molto tempo. L’evento si è tenuto il 26 luglio come di consueto presso il Salle des Etoiles dello Sporting di Monte Carlo.

Charlène Wittstock, con i capelli raccolti in uno chignon basso e uno splendido abito verde firmato Marchesa Notte, pare sia tornata a sorridere, già da qualche settimana. Chiamata a lungo “la Principessa triste“, la moglie del Principe Alberto ha trovato la serenità, o forse si sente solo adesso a suo agio nel proprio ruolo. Fatto sta che – i media assicurano – non hanno mai visto il Principe Alberto e Charlène Wittstock così innamorati.

Il romantico baciamano è sembrato un segno di ritrovata complicità, dopo il gossip che li voleva in conflitto. La coppia, che ha due bambini, i gemelli Jacques e Gabriella, di quattro anni, ha presenziato all’importante evento benefico, che si tiene da ben settantuno anni nel Principato di Monaco, e che raccoglie fondi per i più bisognosi e per i malati che non hanno mezzi economici per curarsi.

La fondazione dell’Organizzazione risale al 1948, per opera del Principe Luigi II di Monaco. Il ballo, l’evento estivo più importante a corte, è tenuto in onore dei tanti donatori della Croce Rossa monegasca, presieduta oggi dal Principe Alberto.