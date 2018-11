Difficili essere originali quando si decide di ricorrere a uno dei regali di Natale tecnologici 2018: la mente corre subito a un nuovo smartphone, all’ultimo modello di tablet, alla macchina fotografica di ultima generazione. L’hi-tech, d’altronde, si conferma ogni anno nelle top ten dei regali più venduti, dopo giocattoli e gioielli, e non solo per Lui.

Eppure non cadere nel banale è possibile, anche se non si dispone di un budget molto alto, grazie a un pizzico di pazienza e la giusta conoscenza del mercato. E DireDonna è pronta con qualche consiglio sui più originali del 2018 per la cura di sé, per il tempo libero e per la casa.

Regali di Natale tecnologici 2018: per la cura di sé

Lo styler Dyson Airwrap utilizza un getto d’aria per realizzare – a casa – styling ricci, ondulati, lisci, senza calore estremo. Lo styler ha alla base un’idea rivoluzionaria: utilizzare la pressione del motore digitale Dyson V9 per sfruttare un fenomeno conosciuto come “effetto Coanda”. Tale effetto è un fenomeno aerodinamico: il risultato finale – che si scelga di creare uno styling riccio, ondulato, liscio, o che si voglia realizzare una semplice pre-asciugatura – è dare vita a un look naturale e luminoso, aiutando a prevenire i danni causati dal calore estremo.

Luna mini 2 di Foreo è la potente spazzola viso con 8 velocità regolabili che offrono un’esperienza di pulizia personalizzabile. Le 3 zone della spazzola sono state create per adattarsi a tutti i tipi di pelle. Le pulsazioni T-Sonic™ ed i punti di contatto in silicone ultra igienico eliminano le cellule morte e fino al 99,5% di sebo ed impurità, offrendoti un massaggio e un’esfoliazione delicati che non irritano la pelle. È disponibile in 6 colori.

My C.L.E. di Carita è un dispositivo nato per migliorare la routine di bellezza e ispirato all’expertise professionale. Progettato e creato per soddisfare tutti i bisogni della tua pelle grazie a 4 programmi di bellezza: liftante, anti-imperfezioni, uniformante e illuminante. Bastano 4 minuti di trattamento quotidiano per risultati immediatamente visibili e di lunga durata.

Regali di Natale tecnologici 2018: i più originali per il tempo libero

Nelle Cuffie Beats Solo3 Wireless, l’efficienza del chip W1 integrato rende semplicissimi la configurazione e l’uso con dispositivi Apple diversi e garantisce fino a 40 ore di autonomia. E grazie alla tecnologia Fast Fuel si possono ascoltare 3 ore di musica con soli 5 minuti di ricarica. L’acustica è stata ottimizzata per offrirti chiarezza, profondità e bilanciamento del suono ai massimi livelli.La versione più originale? L’dizione per il 90° anniversario di Topolino, che celebra i 90 anni del topo più famoso dei fumetti.

Il nuovo Kindle Paperwhite è resistente all’acqua e ha il doppio spazio di archiviazione. Più sottile e leggero che mai, ha uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È disponibile in due versioni, da 8 GB e 32 GB, per portare con sé molti più libri. Una singola ricarica dura settimana e la luce regolabile integrata permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte.

Il robot Mini di Sphero è un concentrato di divertimento racchiuso in un dispositivo grande come una pallina da ping pong che si controlla con un’app. La palla può essere usata come controller di gioco oppure può essere programmata usando il linguaggio JavaScript. Con la modalità Face Drive, si può guidare la pallina con le espressioni del volto.

Regali di Natale tecnologici 2018: i più originali per la casa

Echo Spot è un altoparlante intelligente dotato di schermo, progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente della casa. Si connette ad Alexa, un servizio vocale basato sul cloud, per riprodurre musica, leggere le ultime notizie, rispondere a domande, controllare dispositivi per casa intelligente e molto altro ancora. Grazie ai comandi vocali, Echo Spot consente di fare tutto senza dover usare le mani.

iRobot Roomba 980 è il robot aspirapolvere di ultima generazione con il sistema di navigazione con Visual Localization, il controllo basato su App e la connettività Wi-Fi. Il Roomba 980 è in grado di pulire un intero appartamento di più di 180 metri quadri. AeroForceTM Gen 2 Motor è 5 volte più potente. È dotato di un sistema di rilevamento del vuoto e anti ingarbugliamento. Il Carpet Boost individua i tappeti o la moquette e garantisce doppia efficacia pulente proprio in quelle aree che richiedono più potenza.

Fibaro FGMS-001 è un sensore di movimento, luce e temperatura creato per tenere d’occhio la casa. Ispirato dalle credenze degli antichi egizi, Fibaro ha progettato il sensore di movimento senza fili più piccolo al mondo che ha una forma ad occhio di gatto. Oltre alla rilevazione del movimento, misura la temperatura ambientale corrente, l’intensità luminosa e le vibrazioni grazie al suo accelerometro incorporato. Il suo occhio vigile permette di rilevare qualsiasi intrusione, tentativo di manomissione, incendio e altre minacce.