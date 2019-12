Regali di Natale per lui e per lei: gli accessori più utili e originali

L’atmosfera delle feste ha iniziato a “invadere” pacificamente case e strade, si coprono gli alberi di luci, si pregustano manicaretti e dolci, è il momento di pensare ai regali di Natale per lui e per lei, da scegliere tra accessori utili ma al tempo stesso originali.

Da sempre, i pacchetti più piccoli sotto l’albero di Natale hanno un fascino tutto loro: fanno immaginare qualcosa di prezioso, di meditato a lungo, di sentito, qualcosa che faccia capire a chi apre il dono che è una persona davvero speciale, amata.

Bracciali, anelli, collane per lei, ma anche orologi e portachiavi per lui sono regali perfetti sia per chi punta sullo stile tradizionale sia per chi preferisce seguire i nuovi trend in fatto di gioielli. La gioielleria online GioiaPura è un punto di riferimento sicuro per acquistare online i prodotti dei brand più prestigiosi, sfogliando il catalogo con le novità.

Dove acquistare gioielli online per Natale

GioiaPura è rivenditore di tutti i suoi marchi, per questo propone solo prodotti originali, con garanzia a validità internazionale. Ogni acquisto arriva nella scatola originale, con cartellino.

Da Brosway e Kidult per i giovanissimi a Emporio Armani e il marchio di GioiaPura per un dono prezioso, passando per le proposte Calvin Klein, ce n’è per tutti i gusti.

Ci si può divertire a scoprire offerte e idee regalo, comodamente dall’ufficio o da casa: sono accettati tutti i metodi di pagamento (carta di credito, Paypal, bonifico bancario e contrassegno) e le spedizione avvengono entro le 24 ore lavorative, con un servizio clienti sempre preparato e disponibile.

Preoccupati per il budget? Nello store online di GioiaPura è possibile trovare più di 30.000 articoli scontati. Che siano destinati alla mamma o al papà, al marito o alla moglie, al fratello o alla sorella, agli amici o – perché no – ai colleghi, gli accessori scintillanti e originali faranno brillare gli occhi all’apertura del pacco sotto l’albero. È anche possibile approfittare dei servizi personalizzati come la confezione regalo, elegante e raffinata, alla quale aggiungere un biglietto.

Se siete alla ricerca di idee per i vostri regali di Natale, ecco una selezione delle proposte più belle di GioiaPura firmata dalla nostra redazione, con uno sconto del 10% a voi riservato sugli acquisti a partire da 50 euro con il codice sconto: GPDONNE10

Regali di Natale per lei originali

Le idee utili da mettere sotto l’albero per lui

Orologio Emporio Armani . Per un uomo classico e sportivo al tempo stesso sono perfetti gli orologi firmati Emporio Armani, dai cronografi ai solo tempo. Novità di cui innamorarsi il modello con quadrante di colore blu, ghiera in acciaio inossidabile di colore rose gold con finitura lucida e bracciale in pelle di colore blu. Prezzo 219 euro. Acquista ora inserendo il codice sconto del 10%: GPDONNE10

Portachiavi Brosway . Lui guarda sempre a nuove avventure e ama scrutare le profondità del mare? Il dono perfetto è il portachiavi Brosway della collezione Nautilus in acciaio e cordino nero con una simbolica ancora. Prezzo 34 euro. Acquista ora inserendo il codice sconto del 10%: GPDONNE10

Orologio Swatch . Swatch è da sempre garanzia di un regalo gradito. Abbiamo scelto, tra le tante proposte, il modello della collezione I Love Your Folk , giovane ma al tempo stesso facile da abbinare a tutti i look da giorno. Prezzo 140 euro. Acquista ora inserendo il codice sconto del 10%: GPDONNE10

Orologio digitale Casio G-Shock. Il revival anni Ottanta invade anche il mondo degli orologi. Per questo abbiamo scelto, dalla linea G-Shock Casio, The Origin, creato in collaborazione con Gorillaz. Dotato, per altro, di Bluetooth Smart, ricezione segnale radio, ricerca telefono. Prezzo 169 euro. Acquista ora inserendo il codice sconto del 10%: GPDONNE10

Pubbliredazionale