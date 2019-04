La Regina Elisabetta II compie 93 anni il 21 aprile 2019, tra record e primati. La sovrana della Gran Bretagna, icona indiscussa dell’epoca moderna, è stata la protagonista di tanti avvenimenti storici importanti, e protagonista, suo malgrado, della cronaca rosa, grazie ai suoi figli e nipoti.

Oggi però non vi parleremo di Carlo e Diana, né di Kate Middleton e Meghan Markle. Per festeggiare i 93 anni della Regina Elisabetta II abbiamo deciso di proporvi tutti i suoi record, le curiosità, e i primati che forse non conoscete.

La Regina Elisabetta II: tutti i suoi record

Elisabetta II è la prima monarca britannica a superare i 93 anni, quindi la più longeva. La Regina è anche il sovrano con più anni alla guida della monarchia britannica: siamo a 67 anni, che superano i 63 della Regina Vittoria.

Infatti la Regina Elisabetta, 93 anni tra pochi giorni, è salita al trono, succedendo al padre, re Giorgio VI, nel 1952. L’incoronazione della Regina, avvenuta il 2 giugno 1953, è un altro tassello nella lista dei record: infatti Elisabetta II è stata la prima sovrana incoronata in diretta tv, trasmessa sulla BBC e seguita da un pubblico di 20 milioni di spettatori.

Ben 13 sono i primi ministri che si sono avvicendati nel governo dal 1952 a oggi: da Winston Churchill a Theresa May. Tredici sono anche i Presidenti degli Stati Uniti incontrati da Elisabetta II, da Harry Truman a Donald Trump, passando per John Kennedy e Barak Obama.

Quasi 72 anni invece sono quelli di matrimonio tra la Regina Elisabetta e suo marito, il Principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947: 97 anni lui, quasi 93 lei, un matrimonio da record.

I papi sotto il Regno di Elisabetta II sono stati 5, tutti incontrati personalmente (un incontro privato nel 2014 con Papa Francesco).

La sovrana inglese è la protagonista della serie Netflix The Crown, ma non è la prima volta che viene interpretata sul grande o piccolo schermo. Tra le tante, indimenticabile l’interpretazione di Helen Mirren in The Queen.

Volete altri record? Sono 130 ritratti ufficiali dedicati a Elisabetta II, 117 paesi visitati nei suoi viaggi ufficiali, e si conta più di un milione di miglia percorse.

Forse non sapete che la Regina Elisabetta nei suoi 93 anni ha vinto anche una medaglia d’argento: è stata la seconda sovrana a raggiungere il Giubileo di Diamante, ovvero i 60 anni sul trono, dopo la Regina Vittoria.