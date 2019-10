Rihanna prossima al matrimonio? Così sembrerebbe dopo le recenti dichiarazioni della cantante, stilista e imprenditrice del mondo beauty che, nonostante non abbia annunciato ufficialmente il fidanzamento con l’uomo d’affari Hassan Jameel, parla delle nozze e del suo vestito da sposa.

Rihanna ha rivelato che vuole disegnare lei stessa il suo abito da sposa ma in collaborazione con John Galliano. Lo stilista attualmente direttore artistico della Maison Margiela, è stato al timone di Dior dal 1997 al 2012 e aveva realizzato l’iconico look di Rihanna per il Met Gala 2018 ispirato al Papa.

Rihanna ha una relazione con Hassan Jameel da due anni e si dice “innamorata” dell’uomo d’affari. La loro storia d’amore è diventata di dominio pubblico nel 2017 quando i due erano stati paparazzati mentre di baciavano in una piscina in Spagna.

Non c’è dubbio che il vestito da sposa di Rihanna sarà sorprendente e irripetibile vista la creatività geniale di Galliano unita all’estro della cantante.

Chi è Hassan Jameel, il fidanzato di Rihanna

Jameel è vicepresidente dell’azienda di famiglia Abdul Latif Jameel, che distribuisce automobili Toyota in Medio Oriente. Dirige inoltre un’organizzazione filantropica che promuove “lo sviluppo sociale, culturale, educativo ed economico degli individui e delle comunità nella regione del Medio Oriente e oltre“.