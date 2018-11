L’arrivo dei saldi invernali 2019 significa solo una cosa: regalarsi, finalmente, un po’ di shopping a cuor leggero. Dopo i regali di Natale, infatti, il portafoglio potrebbe languire non poco, ma questo non vuol dire che non ci si possa concedere qualche sfizio, soprattutto se in sconto.

I saldi invernali cominciano sempre tra Capodanno e l’Epifania: da un paio d’anni è stata istituita una data d’inizio unificata per tutta Italia, mentre la data di fine dei saldi varia regione per regione.

Quando inziano i saldi invernali 2019, allora? Il giorno del via sarà sabato 5 gennaio 2019, salvo qualche eccezione: tutti i dettagli nel calendario saldi invernali 2019 in Italia con le date esatte e cosa comprare in questa occasione.

Le date di inizio e fine dei saldi invernali 2019

Se i saldi invernali cominciano quasi in tutte le regioni il 5 gennaio 2019, ciò non vale per la data di fine che, in alcuni casi, è al termine di febbraio, in altri a metà marzo. Ecco le date regione per regione:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo 2019

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2019

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile 2019

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2019

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2019

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2019

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo 2019

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2019

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2019

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo 2019

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2019

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo 2019

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo 2019

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo 2019

Saldi invernali 2019: cosa comprare?

I saldi invernali sono un’ottima occasione per acquistare i capi d’abbigliamento che più hanno trainato le tendenze di stagione. Nell’inverno 2019 a farla da padrone è di certo il teddy coat, morbidissimo e avvolgente, protagonista dei look street style più apprezzati: è così in voga da essere presente in quasi tutti i negozi, da Zara a & Other Stories.

ltra tendenza da far propria coi saldi è quella rodeo, fatta di abiti floreali svolazzanti, stivali cowboy, borse con frange e giacche un po’ far west: onnipresente, dai brand di lusso fino al low cost. Infine, se volete essere davvero sul pezzo, approfittatene per portarvi a casa un capo color ruggine. A detta di molti è questo il colore dell’inverno 2019.