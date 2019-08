Siero di vipera: benefici e creme migliori

Non solo bava di lumaca e veleno d’api, anche il siero di vipera trova il suo spazio nei prodotti di bellezza e conquista le beauty addicted più incallite.

L’industria cosmetica, infatti, ha scoperto da tempo il potere ringiovanente del veleno di vipera e ne ha fatto un ottimo alleato per contrastare le rughe e mantenere liscia e giovane la pelle del viso.

Il principio attivo dei cosmetici al siero di vipera è il Syn-Ake, una combinazione di tre aminoacidi non presenti nel temuto veleno di vipera ma ne riproducono l’effetto in maniera localizzata e attenuata, di modo che le creme a base di questi aminoacidi non tolgano espressività e non immobilizzino il volto.

Ecco tutti i benefici del siero di vipera e quali sono le creme migliori da non lasciarsi scappare.

I benefici del siero di vipera

Il veleno di vipera è paralizzante: sulla pelle il siero di vipera “mima” l’azione che questa sostanza naturale avrebbe in natura e, una volta veicolato attraverso una crema, riduce le contrazioni muscolari e attenua l’insorgenza delle rughe.

Oltre a proprietà distensive, rivitalizza, illumina, idrata in profondità e rigenera la pelle.

È anche un ottimo alleato contro la stanchezza agendo immediatamente con un effetto tensore.

Siero di vipera, le creme migliori

Viper Cream di Opera

Trattamento per pelli mature, a cui regala un effetto levigante istantaneamente e un piacevole effetto tensore, idrata la pelle in profondità riducendo, gradualmente, la profondità delle rughe facciali.

Pro: funzioni nutritive, rigeneranti, idro-restitutive, idratanti, lenitive, emollienti ed esfolianti contro gli inestetismi cutanei di uomini e donne.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Qui per acquistare

Locherber Hypnotic Viper Cream

Il peptide che simula il veleno della vipera associato all’acido ialuronico diminuisce considerevolmente la comparsa delle rughe mantenendo l’elasticità della pelle.

Pro: gli estratti naturali del burro di Karité, dell’olio di Rosa Mosqueta e del Plantago giocano un ruolo importante nella rigenerazione e nella ristrutturazione cutanea stimolando la produzione del collagene.

Prezzo consigliato: 31,90 euro

Qui per acquistare

Durnova Viper Venom Cream

Riduce i segni dell’invecchiamento della pelle. Elimina la stanchezza dal viso donando un immediato effetto tensore e rinnova l’epidermide senza alterare l’equilibrio idrolipidico.

Pro: indicata per ridurre le rughe e le linee sottili del viso grazie a un attivo specifico brevettato in grado di mimare l’effetto del veleno di vipera.

Prezzo consigliato: 29 euro

Qui per acquistare