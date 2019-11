Stivali alti: i consigli per indossarli con stile

Come indossare gli stivali alti con stile? Lasciamo che siano le celebrities a consigliarlo, rubando qualche spunto dai loro outfit da giorno su come vestirsi, quando sono lontane dai red carpet.

Con miniabiti o leggins, con vestiti longuette o cappotti oversize, ecco 5 tip per abbinare gli stivali alti a seconda delle occasioni e della silhouette.

Meghan Markle ha scelto di abbinare gli stivali alti e morbidi di Tamara Mellon in nappa nera (da 795 sterline) con un abito al polpaccio, che non lascia scoperta la gamba. Il cappotto, un modello di Sentaler in lana bouclé, supera l’orlo del vestito, per allungare il più possibile la silhouette.

Altissima e longilinea, Amal Clooney può senza problemi indossare gli stivali overknee di camoscio chiari Alberta Ferretti (1.100 euro) con tacco a coda svasata abbinati a un cappottino giallo limone e miniabito nero. Il risultato potrebbe non essere altrettanto armonioso in caso di gambe non chilometriche.

In un episodio di Modern Love, Anne Hathaway ha sfoggiato un look anni Settanta con stivali di cuoio alti tutto da copiare, con abito in pattern geometrico e cappotto di montone, in versione rigorosamente fur free. Il tip per essere sempre perfette? Regalare a tutti un sorriso come l’attrice americana.

Total look Valentino per Olivia Palermo alle sfilate parigine: la it girl newyorchese ha abbinato a un miniabito stampato in crepe nero dei cuissardes (1.200 euro) dal tacco di 2,5 cm, senza calze. Un look da giorno perfetto per occasioni informali.