Tavola di Natale 2019: idee, colori e tendenze

Se non vedete l’ora di trasformare la tavola di Natale 2019 nell’angolo più caldo, accogliente e glamour della casa, lasciatevi ispirare da idee, colori e tendenze natalizie pensate per apparecchiare sotto le feste.

Le proposte dei brand di arredo casa, da IKEA a Zara Home, parlano di gioia e armonia, con un pizzico di lusso che durante l’anno ci si concede raramente. Dalle tovaglie natalizie ai sottopiatti, dai piatti alle stoviglie fino ad arrivare ai centrotavola, decorazioni natalizie immancabili, ogni elemento va scelto con cura.

Per chi è in cerca dell’ispirazione, la nostra redazione ha preparato una breve ma essenziale guida con idee, colori e tendenze per la tavola di Natale 2019.

Le idee per la tavola di Natale 2019

Segnaposto . Quando si è in molti a tavola, il segnaposto diventa una necessità affinché ognuno trovi il proprio posto senza momenti di confusione. Le declinazioni sono infinite, da abbinare alla tavola, preziose e dorate, informali e allegre, originali come i segna calice.

. Quando si è in molti a tavola, il segnaposto diventa una necessità affinché ognuno trovi il proprio posto senza momenti di confusione. Le declinazioni sono infinite, da abbinare alla tavola, preziose e dorate, informali e allegre, originali come i segna calice. Centrotavola . Il centrotavola è la decorazione per eccellenza della tavola natalizia, declina i temi tradizionali o idee sofisticate e porta allegria. Ghirlanda da decorare, centrotavola classico in stoffa o piatto da riempire con cioccolatini, arance, melagrane, castagne: quale è quello che fa per voi?

. Il centrotavola è la decorazione per eccellenza della tavola natalizia, declina i temi tradizionali o idee sofisticate e porta allegria. Ghirlanda da decorare, centrotavola classico in stoffa o piatto da riempire con cioccolatini, arance, melagrane, castagne: quale è quello che fa per voi? Candele. Se non a Natale, quando lasciare che le luci delle candele scaldino l’atmosfera e la rendano gioiosa? Potete utilizzare candelieri e candelabri come centrotavola, ma anche piccole candele natalizie come segnaposto. L’unica accortezza è di posizionarle in punti dove non rischino di rovesciarsi o bruciare qualcuno, specialmente i più piccoli.

Apparecchiare la tavola natalizia: colori e tendenze