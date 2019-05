Domina il corallo tra le tendenze del trucco sposa 2019 e non potrebbe essere altrimenti, vista l’invasione in tutti i campi, dalla moda al make-up fino al design, del colore Pantone dell’anno.

Sta bene a tutti i colori di occhi? Dipende. Certo è che in molti make-up artist hanno preferito scegliere altre nuance per gli ombretti e i rossetti da far indossare alle loro spose il giorno del matrimonio.

Con un occhio alle passerelle della Haute Couture e delle Bridal Week, scopriamo quali sono le tendenze più adatte agli occhi marroni, verdi e azzurri.

Tendenze trucco sposa 2019 per occhi marroni

Cassandra Garcia, make-up artist di Reem Acra, per gli occhi nocciola sceglie un ombretto iridato per evidenziare lo sguardo, su base color nude. Niente eyeliner e solo accennato il mascara, a sottolineare un trucco etereo e romantico, tutto giocato sulla luminosità del viso e sull’effetto bonne mine del blush. Nude rosato il rossetto.

Tendenze trucco sposa 2019 per occhi verdi

Nuance smeraldo per l’iride della bellissima Vittoria Ceretti che ha chiuso in costume da sposa tempestato di cristalli la sfilata Haute Couture di Chanel. Lucia Pica ha scelto di rendere ancora più profondo il colore dei suoi occhi con un ombretto e un khol blu ottanio. Anche in questo caso il mascara non è passato in maniera eccessiva e le sopracciglia sono ben disegnate. Naturale l’incarnato, con un blush solo accennato e la bocca rosso fuoco.

Tendenze trucco sposa 2019 per occhi azzurri

Il brand di Tel Aviv Mira Zwillinger, diventato famoso per i suoi abiti da sposa fiabeschi, ha mandato in passerella modelle dal trucco chic e senza esuberanze di sorta. Perfetto gli occhi azzurri l’ombretto corallo della parte inferiore che accompagna quello avorio e madreperlato della parte superiore. Eyliner a sottolineare la rima esterna e mascara generoso. Altrettanto generoso il blush, color pesca, applicato su tutta la guancia e il gloss sempre dalla nuance aranciata.