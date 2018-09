Dopo i red carpet decisamente stellari di sabato, con il cast di Suspiria a tener banco (Dakota Johnson e Tilda Swinton su tutte) Venezia 75 ha proposto nella giornata di domenica, a una settimana dalla cerimonia di chiusura, la proiezione dei primi due episodi de L’amica geniale, tratto dal celeberrimo romanzo di Elena Ferrante. Tanti i protagonisti del cinema italiano accorsi al Lido per presenziare all’anteprima della serie firmata da Saverio Costanzo.

Affollato anche il tappeto rosso per The Sisters Brothers, il western targato Jacques Audiard con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed.

Diverse la star arrivate alla Mostra del cinema di Venezia per partecipare alle ormai tradizionali storie al femminile con i corti del ciclo Miu Miu Women’s Tales: Hello Apartment di Dakota Fanning, che debutta alla regia con una piccola storia personale legata al suo appartamento di New York e The Wedding Singer’s Daughter, diretto da Haifaa Al-Mansour, prima donna saudita a essere diventata regista, che racconta una festa di matrimonio a Riad negli anni Ottanta.

Il look di Bianca Balti sul red carpet

La top italiana, attesa inutilmente al matrimonio dei Ferragnez, ha sfilato al fianco di Elio (ex frontman di Elio e le storie tese), in abito del progetto Ovs Arts of Italy, giunto alla sua terza edizione. Per lei, camicia bianca e gonna con strascico rosso; ai piedi décolleté rubino.

Dakota Fanning a Venezia 75

In veste di regista di uno dei corti della rassegna realizzata da casa Prada, la giovane interprete ha scelto un modello a sottoveste bianco e ricamato di Miu Miu.

Il red carpet di Alba Rohrwacher

Valentino per l’attrice italiana, presente al Lido come voce narrante de L’amica geniale e compagna di Saverio Costanzo. Pierpaolo Piccioli ha realizzato per lei un elegante completo pantaloni bluette e preziosa camicia metallizzata con fiocco.

Venezia 75: il look di Bérénice Bejo

Deliziosa la protagonosta del pluripremiato The Artist, in Laguna per presentare tra i fuori concorso il film dell’argentino Pablo Trapero, La quietud: lamé e tagli per l’abito di Miu Miu.

Il look di Paola Cortellesi sul red carpet

L’attrice ha brillato in un Armani Privé nero – che verrebbe da dire d’ordinanza – col suo consueto sorriso, sul tappeto rosso per l’anteprima del film western diretto da Jacques Audiard.

Ilenia Pastorelli a Venezia 75

Lanciatissima dopo Lo chiamavano Jeeg Robot (per cui ha vinto un David di Donatello), l’attrice romana ha indossato un modello scintillante di Antonio Grimaldi, con gioielli Pasquale Bruni e sandali Giuseppe Zanotti.