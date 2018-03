Sono i più versatili e anche i preferiti dalle celebrities: i tagli medi 2018 da sfoggiare questa primavera permettono infatti di valorizzare i tratti del viso e al tempo stesso di acconciare i capelli in tanti modi diversi.

Infatti, da un lato i capelli corti, sebbene molto trendy, lasciano poco spazio alla fantasia, dall’altro i tagli lunghi consentono moltissimi tipi di acconciature ma non sono facili da gestire né tanto meno veloci da asciugare. Le mezze lunghezze sono la soluzione ideale per essere assolutamente on trend (e avere i capelli sempre in ordine).

Quali sono i tagli medi Primavera-Estate 2018 ? Ecco 5 tendenze dalle passerelle e alle proposte degli hairstylist. Lasciatevi ispirare.

