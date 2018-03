Le scarpe primavera estate 2012 di Cesare Paciotti sono all’insegna dell’eleganza e della femminilità.

Pezzo forte della collezione sono i sandali platform con tacco vertiginoso di ben 13,5 cm: il modello è realizzato in pelle scamosciata, con listini bicolore che si intrecciano lungo il collo del piede… davvero straordinari.

Di grande rilevanza anche i sandali gioiello, rivestiti di strass e paillettes, declinati in colori brillanti, estivi e con vertiginoso tacco 12, per un look al top.

Brillanti anche le dècolletès, tempestate da borchie luminose, caratterizzate da punta stretta e tomaia asimemetrica.

Cesare Paciotti ha pensato alle scarpe primavera estate 2012 come vere e proprie armi di seduzione con un tocco davvero originale: un modello è caratterizzato dal profumo all’interno del tacco di scarpe rosse veramente sensuali. Il flacone pray è ancorato al tacco tramite un cinturino in pelle verniciata e, una volta esaurito il profumo, può essere sostituito con facilità.

Nella collezione Cesare Paciotti primavera estate 2012 non potevano mancare anche le scarpe animalier proposte con punta peep toe, stampa maculata e tacco vertiginoso di 14 cm.