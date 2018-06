Fresca giovanile, dai prezzi più accessibili: la nuova linea make-up si chiama Dior Backstage e Peter Philips, direttore creativo e di immagine di tutte le linee trucco della maison, l’ha creata per le millenial.

Leggi anche: La linea make-up Erdem per Nars | La collezione make-up di Karl Lagerfeld

Lanciata proprio nel backstage della sfilata Cruise 2018 di Dior, la nuova collezione beauty, in vendita dal 15 giugno sul sito Dior e da luglio in punti vendita selezionati, comprende ben 40 sfumature di fondotinta per viso e corpo, liquidi e resistenti all’acqua (39 euro contro i 50 euro del Diorskin Forever).

“Dior Backstage – ha spiegato il make-up artist – è una linea che si ispira al mio lavoro nei backstage e quindi a tutti i miei prodotti essenziali, proponendo tinte neutre e formule professionali e modulabili, per adattarsi a tutte le carnagioni“.

L’obiettivo? Rendere la bellezza di lusso più accessibile alle nuove generazioni ma anche più inclusiva: per i fondotinta Peter Philips ha chiesto 16 livelli di intensità e sei sottotoni della pelle (rosato, verde oliva, giallo, beige), così che ogni donna può trovare la nuance adatta al proprio incarnato. Nella Glow Face Palette (47 euro circa) quattro illuminanti coprono le tonalità dal rosa al bronzo, dal bianco champagne al marrone dorato.

La palette per il contouring (47 euro circa), realizzata in collaborazione con Bella Hadid, ha due tonalità opache e due luminose; mentre le palette degli ombretti (49 euro circa) hanno una piccola novità: un primer cremoso da applicare sulle palpebre prima del trucco. Pensate sempre in due tonalità, calda e fredda, contengono nove ombretti ciascuna.

Infine i rossetti, dalla brillantezza specchio sensazionale, grazie a un cuore cremoso in hydra-gel effetto top coat (37 euro). Nella nuova Dior Backstage non potevano mancare i tris di polvere per sopracciglia (38 euro circa) e tredici pennelli.

La campagna di Dior Backstage

È di nuovo Bella Hadid la testimonial della linea beauty di Dior: un invito a tuffarsi nella preparazione dei look make-up per una sfilata.