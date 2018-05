Avete scelto le bomboniere, i fiori, il tableau de mariage ma come la mettiamo con i gadget per matrimonio?

Le idee per regalare un pizzico di allegria e divertimento al ricevimento di nozze possono essere diverse e in molto casi persino low cost. Piccoli oggetti che possono intrattenere gli ospiti ma anche diventare un simpatico escamotage per conservare ricordi indelebili del grande giorno.

Su cosa puntare per non spendere una fortuna? Ecco qualche idea originale e low cost per scegliere i gadget per matrimonio.

Set e accessori per il photo booth. Si possono acquistare online e sono un’alternativa divertentissima per intrattenere gli invitati ma non solo: si tratta di semplici sagome di carta come cappellini, baffi e occhiali spiritosi che gli ospiti possono usare per fare delle simpatiche foto il giorno del matrimonio. Immancabile anche il set, che può essere una semplice cornice di carta, entro cui farsi immortalare.

