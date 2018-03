Isola dei Famosi 9: stasera la terza attesissima puntata con la conduzione di Nicola Savino in studio a Milano e Vladimir Luxuria in collegamento dall’Honduras. Ma cosa accadrà? Dopo il primetime della scorsa settimana ricco di colpi di scena, abbandoni e polemiche, la decisione più attesa è quella di Cristiano Malgioglio che dovrà decidere se continuare l’avventura o tornarsene in Italia.

Ma cosa ha portato a questa situazione così movimentata sull’Isola? Cristiano Malgioglio dopo aver sentito la registrazione del commento fatto su di lui da Mariano Apicella che lo apostrofava con un “ricchione”, si è infuriato con Nicola Savino accusandolo di non averlo protetto come avrebbe potuto fare Simona Ventura. E a nulla sono servite le dichiarazioni di Vladimir Luxuria che ha cercato di convincere Malgioglio di averlo difeso strenuamente, il cantautore ha minacciato di andarsene e stasera dirà la parola finale su questa sua decisione.

Savino, intervistato sull’accaduto, si è detto dispiaciuto per essere stato attaccato alla sua prima esperienza importante come conduttore ed essere stato paragonato alla Ventura, ma allo stesso tempo si è detto convinto che Malgioglio non pensasse veramente ciò che ha detto. Ipotizzando poi una sua Isola ideale, il suo sogno sarebbe avere come concorrenti l’accoppiata Ibrahimovic – Berlusconi.

Tornando all’Isola reale, anche Rubicondi la scorsa settimana ha abbandonato il gioco e Flavia Vento, dopo essere stata spostata sul Cayo degli Eletti e aver provato a continuare l’avventura, ha desistito, ha fatto fagotto ed è tornata a casa.

Sempre sulla spiaggia degli Eletti è approdata anche l’eliminata Arianna David, e proprio stasera scopriremo come è andata la settimana, tra avvicinamenti a Max Bertolani e discussioni con Guendalina Tavassi ed Eliana Cartella.

Sulla spiaggia degli eroi vedremo invece che fine farà Alessandro Cecchi Paone che con il suo stile di vita improntato al massimo relax e alla poca partecipazione alle attività della spiaggia ha infastidito molti compagni.

Fonte: Affari Italiani