Neanche tre settimane, due cognomi ma soprattutto milioni di follower: il piccolo Leone Lucia Ferragni, erede della fashion blogger di fama planetaria e del rapper Fedez sembra seguire, a sua insaputa, le orme di mamma e papà. Quando infatti i neo-genitori, orgogliosissimi, postano le sue foto su Instragram, i fan si scatenano e i numeri sono da capogiro. Un esempio? La prima foto ufficiale del piccolo Leoncino, senza mamma e papà, ha conquistato più di due milioni di like.

A molti però non è sfuggito il particolare glam e controverso, ovvero la tutina indossata dal baby erede Ferragni-Fedez, firmata da una nota azienda di abbigliamento per bambini. Così piccolo e già al centro di contenuti sponsorizzati a sua insaputa? Stando a quanto dicono fonti molte vicine ai neogenitori, si tratterebbe di accuse assolutamente infondate.

Leggi anche E’ nato Leone: il figlio di Fedez e Chiara Ferragni |Chiara Ferragni nuova ambassador di Pomellato

I vestitini, super griffati, indossati nelle foto da Leoncino fanno infatti parte dei regali ricevuti da parte di moltissime aziende e brand di moda in occasione del lieto evento: mamma Chiara e papà Fedez quindi “si limitano” a vestire il piccolo come piace a loro, come fanno tutti i genitori ma solo contando su un guardaroba un po’ più vasto.

Sponsor o no, il figlio di Chiara Feragni e Fedez è sicuramente il neonato più popolare e modaiolo del mondo, battezzato con un hashtag, #leoncinomio, già passato alla storia di Instagram.