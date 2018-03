Rito civile e non religioso? La location del matrimonio, in questo caso, può fare davvero la differenza. Se sposarsi in chiesa, infatti, assicura quasi sempre un’atmosfera intima e suggestiva, il rito in Comune rischia di sembrare troppo anonimo se non curato nei minimi dettagli.

Ecco perché la scelta del luogo dove officiare la cerimonia deve essere molto accurata.

Oggi, fortunatamente, esistono diverse alternative per sposarsi con rito civile all’interno di bellissime location: molte ville classiche ma anche castelli e masserizie, infatti, mettono a disposizione degli sposi, non solo adeguati sale dove allestire il ricevimento, ma anche suggestivi spazi dove organizzare e officiare la cerimonia civile.

Un’altra idea classica può essere quella di chiedere al Comune dove si intende sposarsi se offre spazi appositi per la cerimonia: spesso infatti molti comuni possiedono sedi storiche, con sale d’epoca molto affascinanti. Anche per gli sposi che preferiscono puntare su una cerimonia originale, oggi le alternative sono tantissime.

Ecco alcune idee per una cerimonia civile molto particolare.