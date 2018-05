Come tutte le spose anche Meghan Markle segue una beauty routine di preparazione al matrimonio con il principe Harry. A svelare il suo segreto di bellezza è stata Nichola Joss, la visagista londinese che vanta tra i suoi clienti numerosi nomi famosi come Kate Moss, Keira Knightley e Jennifer Lopez. Meghan avrà una pelle luminosa e distesa, non solo grazie alla rigida dieta che sta seguendo, grazie alla maschera Prolagène Lift Contouring di Decléor.

Si tratta di un trattamento da fare la mattina prima del gran giorno che, giura l’esperta, si comporta come una bacchetta magica capace di trasformare chiunque in una principessa: rimpolpa i contorni del viso, libera dai gonfiori e illumina l’incarnato.

“Il trattamento di bellezza che consiglio alla maggior parte dei miei clienti è una maschera davvero fantastica di Decléor, un prodotto che ottiene un effetto lifting in un minuto. Contiene molti ottimi ingredienti per nutrire e sollevare la pelle e ha un profumo fantastico: rilassa, facilita il massaggio e solleva e stringe la pelle”, ha raccontato Nichola Joss al Daily Mail.

La Josh è diventata celebre per il suo “inner-mouth massage“, che affronta il rilassamento muscolare del viso attraverso un profondo massaggio linfatico e alcune tecniche di modellamento che prevedono di inserire le dita nella bocca della cliente per manipolare la pelle sulla guancia interiore, aiutando in questo modo a scolpire e tonificare gli zigomi. Il costo del massaggio? 250 sterline (circa 290 euro).

La maschera di bellezza Decléor usata da Meghan Markle

Prolagène Lift Contouring di Decléor viene consigliato per migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle, perché lifta i contorni del volto,.leviga le rughe e dona un colorito fresco all’incarnato. Il prezzo consigliato è di 54 euro circa.

Prolagène Lift Contouring di Decléor contiene:

Olio essenziale di Lavanda, Lavandula Angustifolia, per le sue eleganti note profumate che portano benefici alla mente

Iris Pura, Iris Pallida per i sui effetti anti-glicazione che limitano il danneggiamento cellulare

Estratto di Segale per normalizzare le naturali proprietà liftanti della pelle e rinforzarla

Estratto di Iris, Iris Florentina per il suo effetto positivo sulla luminosità della pelle

Olio di Girasole al 45% per arricchire la formula

Il prodotti va applicato con un massaggio su viso e collo e si lascia agire per 1 minuto. Quindi si emulsiona con un po’ da acqua e si risciacqua con cura.