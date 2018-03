A cura di Lorenzo Sabatini.

Esiste una domanda ricorrente che ossessiona tutti quando si tratta di un matrimonio reale: “quale designer vestirà la sposa?”. Il 19 maggio 2018 i riflettori saranno puntati sul principe Harry e su Meghan Markle. La notizia ha fatto il giro del mondo: rumors a corte dicono che l’ex attrice statunitense indosserà un abito da sposa della maison londinese Ralph & Russo.

Il brand fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi australiani, è ormai tra i favoriti della bella Meghan un dato di fatto: per le foto ufficiali del fidanzamento, nella residenza di campagna dei Windsor Frogmore House, ha scelto infatti un elegante abito nero con un ricamo foliage d’argento sul corpino e una maxi gonna da gran sera della collezione Couture Autunno-Inverno 2017 della griffe (il prezzo di quest’abito si aggira intorno alle 56 mila sterline). Royal sì, senza rinunciare al glamour hollywoodiano. D’altronde, Ralph & Russo è sempre stata una griffe molto amate dalle star di Hollywood che, più di una volta, hanno indossato le creazioni da sogno di questa maison sul red carpet. Tra le fan anche Jennifer Lopez, Jessica Alba e Gwyneth Paltrow.

Cosa possiamo aspettarci? Sicuramente sarà un abito spettacolare: il duo creativo è famoso per le sue magnifiche creazioni da mille e una notte. Basti pensare all’abito da sposa presentato all’ultima collezione Couture dal brand, indossato in passerella dalla influencer brasiliana Camila Coelho, in tessuto duchesse con corpetto drappeggiato, applicazioni floreali in seta e perle e ricami tridimensionali realizzati con cristalli Swarovski.