NIVEA sceglie Monica Bellucci e Monica Bellucci sceglie NIVEA. Nasce così la partnership tra il famoso brand di prodotti per la cura del corpo e la celebre attrice italiana, nuova Face Care Ambassador del marchio e volto della nuova linea Anti Age Hyaluron Cellular Filler di NIVEA. Scelta come testimonial in quanto emblema di femminilità autentica e senza tempo, Monica Bellucci ha presentato il nuovo set di prodotti anti-age e la relativa campagna di comunicazione, firmata dal regista Bruno Aveillan, durante un evento esclusivo che si è tenuto presso il bellissimo Palazzo Reale di Milano.

Lo spot NIVEA di cui l’attrice 53enne è protagonista è volto a ispirare le donne a prendersi cura di sé a ogni età con trattamenti efficaci ma rispettosi della naturale biologia della pelle: le creme da giorno, da notte e le perle della nuova gamma NIVEA Hyaluron Cellular Filler, infatti, hanno una formulazione speciale che permette la riattivazione della produzione naturale di acido ialuronico nelle cellule della pelle rendendola così più tonica ed eliminando le rughe.

La bellezza che “da dentro” emerge esteriormente è proprio il trait d’union tra il pensiero di Monica Bellucci e la linea anti-age di NIVEA. “NIVEA ha sempre fatto parte della mia vita e di quella della mia famiglia e ancora oggi è essenziale nella mia beauty routine”, ha detto l’attrice, “Collaborare a questo progetto mi rende orgogliosa perché NIVEA vuole ispirare le donne a sentirsi giovani ogni giorno, perché è quello che abbiamo dentro che ci rende belle fuori”.

“Monica è un’icona di bellezza non precostituita, autentica e senza filtri. L’abbiamo scelta perché incarna esattamente i nostri valori: femminilità, autenticità, famiglia e fiducia che da sempre ci contraddistinguono”, ha poi aggiunto Andrea Mondoni, General Manager Southern Europe di Beiersdorf.

La campagna promozionale di NIVEA Hyaluron Cellular Filler, in onda dal 14 maggio, ci mostrerà così la beauty routine di Monica Bellucci, che parte dall’attenzione per il proprio benessere psico-fisico. “È innanzitutto importante dormire”, ha spiegato la diva del cinema invitata a condividere i suoi segreti di bellezza da Cristina Parodi, presentatrice dell’evento Nivea, “e nutrirsi interiormente. La bellezza, infatti, nasce da dentro, dall’anima”.