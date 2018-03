A cura di Lorenzo Sabatini.

Non lasciatevi ingannare dal folle clima marzolino, la primavera è dietro l’angolo e con lei il ritorno delle belle giornate. Per celebrare il cambio stagionale, e soprattutto per non giungere impreparate all’arrivo del primo sole, vi basterà un unico accessorio: un paio di sneakers bianche.

Questo classico modello, sdoganato a tutti gli effetti con le mitiche Stan Smith degli anni Settanta, non è più solo relegato ai look casual. Indossatele per completare un outfit da ufficio con tanto di blazer con maxi revers e skinny jeans, ma anche per sdrammatizzare un look da sera (combo vincente? In abbinamento a un impalpabile slip dress).

Abbiamo selezionato per voi le sneakers bianche più in voga del momento (o almeno, quelle che si sono conquistate uno spazio sulla nostra wishlist): Vetements, Givenchy, Saint Laurent e much much more. Tutte rigorosamente in pelle, con logo all over, impreziosite da ricami o da dettagli glam come applicazioni a forma di labbra o di romantici fiori.

E ricordate: imperativo è tenerle sempre d’un bianco splendente, proprio come quando le avete indossate per la prima volta. Ecco i 10 must-have della redazione.

Adidas Original

Sneakers Stan Smith in pelle (90 euro, su mytheresa.com)

Givenchy

Sneakers Urban Knots in pelle (394 euro, su mytheresa.com)

Vetements

Sneakers in pelle traforata (760 euro, su mytheresa.com)

Saint Laurent

Sneakers Signature Court Classic con decorazione a forma di labbra in pelle (595 euro)

Alexander McQueen

Sneakers in pelle con suola rialzata (395 euro)

Prada

Sneakers in pelle con stella in saffiano e logo metallico (395 euro, su mytheresa.com)

Marc Jacobs

Sneakers in pelle con fiori in PVC (280 euro, su net-a-porter.com)

Valentino

Sneakers in pelle con borchie (490 euro)

Nike

Sneakers con zeppa in pelle (130 euro)

Sophia Webster

Sneakers in pelle con ricamo a forma di ali di farfalla (325 euro)