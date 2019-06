Abiti da sposa semplici: corti, lunghi e colorati

Corti o lunghi, colorati, economici o jumpsuit: gli abiti da sposa semplici non vogliono pizzi, bandiscono le ampie gonne principesche, evitano i ricami.

I modelli minimalisti hanno una silhouette lineare e al decoro preferiscono il taglio sartoriale. Si può essere eleganti e sensuali anche senza complicate creazioni tutti cristalli e decorazioni? L’importante è scegliere un vestito che sappia abbellire la propria figura e sia armonico con lo stile del ricevimento. Ecco i modelli di abiti da sposa semplici del 2020 preferiti dalla redazione.

1. Abiti da sposa semplici corti

Max Mara propone un abito corto a tubino realizzato in cady pesante e tulle dalla caratteristica linea cocoon. Il design ampio e leggero è caratterizzato dai lembi laterali che coprono le spalle creando un ricercato effetto a mantella. È in esclusiva per Net-a-Porter il minidress Brandon Maxwell in seta-faille dotato di un’imbottitura interna discreta per contenere la forma della voluminosa gonna a bolle. Giocoso il miniabito con fiocco di Valentino è in crêpe misto lana con grazioso orlo arricciato che crea movimento ad ogni passo.

2. Jumpsuit semplici da sposa

Il moderno pantalone in jersey di lurex di Viktor&Rolf si porta con una sofisticata felpa e cintura alta con pantalone e corsetto splendidamente drappeggiati. È realizzata in crêpe fluida che splendidamente drappeggia lungo il corpetto asimmetrico e ha una vita elasticizzata per definire la silhouette prima di cadere sui pantaloni a gamba larga la jumpsuit di Halston Heritage. Di Roland Mouret la tuta in doppio crêpe elasticizzato dalle proporzioni morbidamente scolpite. Scorre sulle spalle, incornicia il d̩écolleté ed è strutturato con un orlo angoloso in stile peplo per un look a clessidra.

3. Abiti da sposa semplici in seta

Creato sul modello dell’abito per il ricevimento di nozze di Meghan Markle, il modello di Stella McCartney in crêpe elasticizzato che accompagna la silhouette con schiena scoperta. 3.800 Di Atelier Pronovias l’abito a sirena in crêpe dalla silhouette affusolata, con gonna a vita bassa, che mette in risalto i volumi e le forme del corpetto grazie all’effetto blusante, alla scollatura a barca, alla schiena a punta e alle originali maniche Dolman lunghe con polsi gioiello con strass effetto braccialetto. Alexander McQueen propone un abito in crêpe di seta color avorio con ricamo corda di cristalli, drappeggio sul corpetto e chiusura con zip nascosta sul retro.

4. Abiti da sposa semplici colorati

Vera Wang ha realizzato un prezioso abito in tulle francese con drappeggio di primule rosa fatte a mano con fiori di seta duchessa lavanda laminati sulle spalle e fiori in organza color malva sulla coda. Elegante malva anche per l’abito in seta di Reem Acra senza maniche e girocollo, da indossare con velo in tulle ton sur ton. Rosso lacca l’abito da sposa senza maniche dalla linea minimal e scultorea di Phuong My con fiocco oversize sulle spalle.

5. Abiti da sposa semplici ed economici

Diffusione Tessile propone un abito corto avorio dalla linea svasata con maniche corte in macramé floreale e scollo tondo. Qui per acquistare l’abito su Diffusione Tessile. Della linea Conscious l’abito H&M lungo formato da più strati di tulle di poliestere riciclato senza maniche, cucitura in vita con nastro in gros-grain piegato. Di Asos Edition Wedding il vestito strapless con fiocco sul retro in tessuto liscio leggermente lucido che sembra raso. Qui per acquistare su Asos.