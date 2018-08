Non avete ancora finito di riempire la valigia per le vacanze ma avete già un impulso irresistibile allo shopping? La moda Autunno-Inverno 2018/19 prevede abiti già in commercio che si possono acquistare subito.

Si tratta di proposte in linea con le tendenze della prossima stagione: mididress tutti volant e arricciature o soluzioni in stampe floreali o pattern a quadri, ma anche vestiti in tinte vitaminiche come il rosso corallo e il rosa shocking che possono essere indossati già adesso.

La redazione ha selezionato 10 modelli che possono saziare la vostra sete di shopping compulsivo.