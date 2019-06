Altaroma luglio 2019: date, calendario, eventi

È di nuovo il PratiBus District a ospitare la nuova edizione di Altaroma 2019: dal 4 al 7 luglio oltre 100 designer – italiani e internazionali – e circa 400 studenti delle accademie di moda si danno appuntamento all’interno del nuovo spazio polifunzionale di 5mila mq, frutto della riqualificazione di una porzione dell’ex deposito Vittoria dell’ATAC.

Ad aprire la settimana della moda di Roma la sfilata-evento, non inclusa nel calendario delle kermesse ufficiale, che Fendi dedica a Karl Lagerfeld, direttore artistico della maison capitolina dal 1965 al 19 febbraio del 2019 (dopo Karl for Ever, il grande spettacolo al Grand Palais condiviso con Chanel e la griffe omonima dello stilista).

La collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2019/2020, intitolata The Dawn of Romanity, presenterà 54 look, uno per ogni anno di direzione artistica del compianto designer tedesco Karl Lagerfeld deceduto lo scorso 19 febbraio. Un fashion show che presenterà alcuni dei modelli più rappresentativi della maison assieme a look mai visti prima, incarnando la tradizione con i capi d’archivio e nuovi orizzonti creativi.

In questa occasione Fendi, dopo il restauro della Fontana di Trevi, rinnoverà il suo impegno sostenendo ed eseguendo i lavori di restauro e valorizzazione finalizzati alla tutela e alla fruizione del Tempio di Venere, sul Palatino, finanziato dalla maison per 2,5 milioni di euro.

All’interno del distretto industriale di viale Angelico, invece, Altaroma si concentrerà ancora di più a sostegno dei talenti emergenti, con un’attenzione particolare alla formazione, consolidando il suo ruolo di piattaforma di incontro dove esplorare i nuovi trend, proponendosi come vetrina e incubatore di idee e progetti e che mantiene al contempo un legame con la tradizione storica e artigianale per diffondere la cultura del Made In Italy. Esempio rappresentativo della vocazione a incoraggiare la creatività emergente è la giovane illustratrice Anastasia Chernyavska, autrice dell’immagine ufficiale della Settimana della Moda di Roma.

Ecco in dettaglio le date, il calendario e gli eventi dell’edizione estiva di Altaroma 2019.

Altaroma luglio 2019: date

La nuova edizione di Altaroma si svolge dal 4 al 7 luglio nel PratiBus District, quartier generale a viale Angelico, in una porzione dell’ex deposito Vittoria dell’ATAC.

Il calendario di Altaroma

Giovedì 4 luglio

10.00 ACCADEMIA MODA MAIANI – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

11.00 – 21.00 SHOWCASE ROMA – collezioni P/E 2020 per attività di B2B e B2C – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

11.30 – 21.30 A.I. “The Shape Of Water” – Reinvenzione, sostenibilità e trend migrante – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

13.00 ACCADEMIA BELLE ARTI DI FROSINONE – #LRW luxury re.wear – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

14.00 – 19.00 LAF – LATIN AMERICAN FASHION – Esposizione collettiva – PALAZZO FERRAJOLI (Ingresso Libero)

15.00 ACCADEMIA BELLE ARTI DI NAPOLI – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

16.30 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

18.00 ACCADEMIA DEL LUSSO – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

19.00 ALTAROMA – COCKTAIL e DJ SET DAY – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

19.30 ACCADEMIA ITALIANA – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

21.00 ACCADEMIA ALTIERI – Final work – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

Venerdì 5 luglio

10.00- 12.00 Jeff Bark PARADISE GARAGE – Incontro con Jeff Bark e tour della mostra – PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (su invito)

11.00 – 21.00 SHOWCASE ROMA – collezioni P/E 2020 per attività di B2B e B2C – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

12.00 – 21.30 A.I. “The Shape Of Water” – Reinvenzione, sostenibilità e trend migrante – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

12.30 DASSU Y AMOROSO – I AM WHAT I AM – Presentazione collezione S/S 2020 – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

14.00 REBELPIN – Fashion awards by ACTE – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

15.00 OFFICINE di TALENTI PREZIOSI – BIJOU GREEN – PLUS ARTE PULS (Ingresso libero)

17.00 ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN – TOUCH ME – IED Graduates Fashion Show 2019 – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

18.30 – 20.30 SYLVIO GIARDINA – Presentazione collezione F/W 2019-2020 Haute Couture – ATELIER (su invito)

19.00 – 21.00 ALTAROMA – COCKTAIL e DJ SET DAY – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

19.30 SABRINA PERSECHINO – be_sign – Presentazione collezione F/W 2019-2020 Pret a Couture – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

21.00 INTERNATIONAL COUTURE – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

Sabato 6 luglio

10.00 Breakfast con BENEDETTA PARAVIA – La mia TV per parlare di “Donne” negli Emirati Arabi – PALAZZO DAMA (su invito)

11.00 – 21.00 SHOWCASE ROMA – collezioni P/E 2020 per attività di B2B e B2C – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

12.00 WHO IS ON NEXT? – Esposizione accessori dei finalisti – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

12.45 WHO IS ON NEXT? – Sfilata dei finalisti – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

14.00 ITALO MARSEGLIA – VIGILANS SOMNIAT – Presentazione collezione S/S2020 – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

15.00 PORTFOLIO REVIEW – Un giorno dedicato alla lettura dei portfolio under 40 – SEDE DA COMUNICARE

16.00 PRYVICE – PAOLA EMILIA MONACHESI – Tech-Intencity Atelier – collezione S/S 2020

Su invito 18.00 ROME IS MY RUNWAY #1- Sfilata – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

19.00 – 21.00 ALTAROMA – COCKTAIL e DJ SET DAY – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

21.00 FASHION DIGITAL NIGHT – PERFORMANCE Art – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

Domenica 7 luglio

11.00 – 21.00 SHOWCASE ROMA – collezioni P/E 2020 per attività di B2B e B2C – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

11.00 XXIX CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

12.30 ROME IS MY RUNWAY #2 – sfilata – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

16.00 THE LOOK OF THE YEAR FASHION AND MODELS – HORTI 14 (su invito)

17.00 ROMA SUNSET –Art & Craft Factory – Mostra multimediale – PARCO di VILLA BRASINI (su invito)

18.00 ALTAROMA – COCKTAIL e DJ SET DAY – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

19.30 MAISON CELESTINO – Presentazione preview collezione P/E 2020 Alta Moda – ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA (su invito)

DI DANZA (su invito)

21.00 ACCADEMIA KOEFIA – "MEMORABILIA: GUARDAROBA IMPOSSIBILE" – Sfilata – PRATIBUS DISTRICT (su invito)

Gli eventi