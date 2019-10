Raggiante e libera: così è apparsa Angelina Jolie sul red carpet della prima mondiale di Maleficent Signora del male a Los Angeles. Una rinascita che ha le radici nella famiglia e nell’amore dei figli che condivide con l’ex marito Brad Pitt e che l’hanno raggiunta sul tappeto rosso. Pax ha ormai 15 anni, Zahara 14, Shiloh 13 e i due gemelli Knox e Vivienne 11. Unico assente il figlio maggiore Maddox di 18 anni perché frequenta un college in Corea del Sud.

Proprio in occasione della prima di Maleficent Signora del Male, la Jolie ha rivelato di avere avuto momenti, negli ultimi quattro anni, in cui non si è sentita sicura e libera: «Ci sono stati momenti nella mia vita, che ho nascosto bene al pubblico, nei quali non mi sono sentita libera, non mi sono sentita sicura. Mi sono sentita piccola e in difficoltà». Quattro lunghi anni durante i quali “è stato complicato ritrovarsi”.

Una rinascita e una sicurezza che la Jolie mostra consapevolmente sul red carpet. Sorridente e sensuale, avvolta in un abito monospalla Versace creato su misura per lei.