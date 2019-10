Bilancia elettrica da cucina: le migliori

La bilancia da cucina è presente in ogni casa, e quella elettrica e digitale è ormai ottima sostituta di quelle tradizioni, ma quali sono le migliori? DireDonna ne ha selezionate alcune tra le più acquistate e meglio recensite su Amazon.

Quali sono le caratteristiche principali da valutare durante l’acquisto? La bilancia elettrica da cucina si differenzia per dimensioni e prezzi, adatti a tutte le tasche. La bilancia elettrica o digitale prevede, rispetto a quella meccanica o analogica, il display che indica a numero il peso esatto, l’alimentazione a batteria, il design sempre più variegato.

La taratura avviene in maniera automatica grazie a dei sensori presenti sul piatto. La quantità massima e minima di peso sopportato varia da bilancia a bilancia, alcune sono oggi in grado di misurare quantità davvero molto piccole, anche inferiori a un grammo.

Alcuni modelli calcolano le calorie (perfetto per chi è a dieta), la quantità dei liquidi e offrono altre unità di misura.

Le migliori bilance elettriche da cucina

Beurer DS 61

Si tratta di una bilancia nutrizionale, che calcola e memorizza pesi e valori calorici e energetici di oltre 950 alimenti, con la possibilità di memorizzare le proprie impostazioni. Al momento è la più acquistata su Amazon.

Pro: massima precisione e funzioni aggiuntive

Contro: in memoria assenti alcuni prodotti tipici della dieta mediterranea

Prezzo consigliato: 64,90 euro

Acquista ora

La nostra scelta: per avere un prodotto completo, che calcoli il peso ma anche i valori nutrizionali.

Imetec Dolcevita ES4

Il secondo modello più acquistato vi sorprenderà per il suo design. Si tratta di una vera e propria brocca in acciaio con le classiche tacche per liquidi e con il display da bilancia nel suo manico. Il peso massimo accolto è di 5 kg.

Pro : contenitore più capiente e stabile delle altre

: contenitore più capiente e stabile delle altre Contro: display non illuminato

Prezzo consigliato: 39,99 euro

Acquista ora

EtekCity

Questo modello ha lo schermo retroilluminato LCD. Pesa fino a 5kg, con ciotola rimovibile dal piatto, utilizzabile per mescolare e cucinare. Inclusa la funzione timer da cucina.

Pro : miglior rapporto qualità-prezzo

: miglior rapporto qualità-prezzo Contro: meno funzioni di altri modelli

Prezzo consigliato: 25,99 euro

Acquista ora

Bestron DEK4150

Uno dei modelli più votati su Amazon è questa bilancia elettrica con ciotola in acciaio inox. Non si differenzia molto dagli altri modelli, ha una precisione altissima, e supporta fino a 5kg. Il display ha una accuratezza fino a 1 grammo.

Pro : display molto leggibile

: display molto leggibile Contro: non ha funzioni extra

Prezzo consigliato: 37,30 euro

Acquista ora

Girmi PS85

Arriviamo in casa Girmi con un prodotto d’eccellenza. Comoda e funzionale, pesa fino a 5kg con il sensore della temperatura ambiente. Ampio display, timer per cucina, ciotola rimovibile.

Pro : ottima funzionalità apprezzata dai clienti Amazon

: ottima funzionalità apprezzata dai clienti Amazon Contro: non misura in ml

Prezzo consigliato: 29,49 euro

Acquista ora

AmazonBasics

Il modello più classico ed economico che vi proponiamo è prodotto da Amazon. Non ha la ciotola ma può pesare comunque fino a 5 kg. Infatti il pulsante di tara consente di sottrarre il peso del contenitore per ottenere solo il peso netto.

Pro : leggera e occupa pochissimo spazio

: leggera e occupa pochissimo spazio Contro: nessuna funzione aggiuntiva e senza ciotola

Prezzo consigliato: 12,02 euro

Acquista ora