Tante le novità e le tendenze sulle borse invernali 2019-2020: dalle comode shopper, indispensabili per portare con sé tutto il necessario dalla mattina alla sera, alle piccole minaudiere, preziose creazioni da sera. Tra le it bag per l’Inverno 2020, largo anche alle proposte in faux fur, agli zaini, ai secchielli e ai marsupi, modelli tornati in auge nelle ultime stagioni, e alle tracolle, dalle silhouette più o meno classiche che nell’inverno 2020 andranno portate soprattutto in mano o dietro la schiena, come ha indicato Maria Grazia Chiuri nella sua sfilata di Dior.

Le linee sono pulite, i materiali i più svariati, compresi pellami pregiati o in stampa coccodrillo, i colori accesi (verde la nuance che è ritornata più spesso, insieme al rosso e al giallo).

Ecco le 10 tendenze da tenere d’occhio.

1. Borse shopper Inverno 2020

Modello che difficilmente manca in passerella, viene riproposto per l’autunno 2019 in svariati materiali e declinazioni: in tela con ricamo colorato da Dior, in pelle, con omaggio allo Studio 54, da Michael Kors, in pelliccia a righe da Fendi.

2. Borse Borse a mano Inverno 2020

Proposte in diverse dimensioni, le borse a mano sono state tra le grandi protagoniste sulle passerelle, tenuto conto che spesso anche le tracolle non sono indossate in spalla. Torna la Celine 16, in un bel grigio fumo, disegnata da Hedi Slimane; Stella McCartney propone un modello rettangolare e minimalista con logo trapuntato; ancora più essenziale Prada con le sue handbag che ricordano le buste da lettera.

3. Marsupio donna, i più belli delle collezioni Inverno 2020

Tornato agli onori della cronaca da un paio d’anni, il marsupio sembra non voler cedere il passo nei favori degli stilisti. Così se Fendi lo declina in materiali, dimensioni e colori sempre diversi, compreso un modello mini in stampa barocca, Givenchy manda in passerella un modello micro a righe. Variazione sul tema quella di Max Mara, con la tracolla da portare legata non in vita ma con doppia bretella al petto.

4. Tendenza borse Inverno 2020: maxi logo

La novità di stagione? I nuovi loghi al posto della chiusura per la maggior parte delle case di moda, a cominciare dalla V di Valentino, che campeggia su più modelli diversi; di seguito Balmain, con la grossa B su piccole tracolle di pelle nera, e Dior, con il nuovo lettering della CD di Christian Dior.

5. Borse in pelle Inverno 2020: serpente e coccodrillo

Archiviato quasi del tutto leopardato, zebrato, maculato e tigrato, è arrivato il tempo del gran ritorno del rettile: pitone, coccodrillo e lucertola (soprattutto in stampa, perché in molti brand hanno da tempo abbracciato la causa animalista). Stampa cocco sulla tracolla di Max Mara, pitone rosa per Givenchy e rettile per Celine.

6. Le minibag dell’Inverno 2020

Piccole, anzi piccolissime: sono le delizie di stagione, borse fatte per essere ammirate più che per la loro utilità. Tante le case di moda che le hanno proposte. Tra le preferite di DireDonna, la versione in seta viola e pietre colorate di Moschino, la mini shopper con rose tridimensionali di Prada e la minaudiere preziosa di Alexander McQueen.

7. Borse Inverno 2020: faux fur

Colorate e pelosissime: ecco i modelli che sembrano dei peluche. Dalla busta viola con tracolla di Prada a quella fucsia di Balenciaga fino alla 2.55 Chanel in verde smeraldo, una serie di divertenti proposte luxury che sapranno lasciare il segno durante il prossimo inverno.

8. Borse secchiello per l’Inverno 2020

Piccoli cilindri da portare mano, poco capienti, non particolarmente comodi ma bellissimi: sono i secchielli di stagione che hanno costellato più di una passerella. Li abbiamo visti da Tod’s, in versione morbida e non; da Balmain, decorati da borchie appuntite; da Stella McCartney, in versione minimal con tracolla larga.

9. Colore borse Inverno 2020: verde

Tra i colori saturi dell’Autunno-Inverno 2019/20, il verde smeraldo occupa senza dubbio un posto d’onore. Ha dominato su capi d’abbigliamento e accessori e non poteva mancare sulle borse, come nella piccola tracolla di Valentino, la Saddle di Dior e la Sicily di Dolce & Gabbana in versione marmorizzata.

10. Zaini Inverno 2020

Sportivo e all’insegna della funzionalità, lo zaino scopre la sua anima più glamour, declinato in versione pelosa da Prada, in pattern geometrico ed ecofur da Chanel, in tela impermeabile gialla da Benetton.