Non è mai troppo presto per cominciare a pensare alle vacanze per il Capodanno 2019: per quanto sembrino ancora lontane, in realtà è già arrivato il momento di mettersi alla ricerca delle migliori offerte viaggi e di pacchetti convenienti da prenotare al volo. Al mare, al caldo, o in montagna? In Italia o all’estero, verso una meta classica come New York? Sono tanti i pacchetti proposti da agenzie di viaggi e tour operator in vista del periodo natalizio.

A voi dove piacerebbe celebrare l’arrivo dell’anno nuovo? Se non sapete proprio cosa fare, ma volete salutare in grande stile questo 2018, vi aiutiamo noi a scegliere tra le migliori offerte viaggi.

Dalla tour guidato alla scoperta della Sicilia barocca alla vacanza rilassante sulle spiagge delle Maldive: ecco 10 proposte per un viaggio di Capodanno assolutamente indimenticabile!