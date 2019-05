Charlize Theron ha confessato di avere un debole per gli uomini con la barba folta, sintomo di maturità. L’attrice, impegnata nella promozione della commedia romantica Long Shot, afferma che il suo uomo ideale dovrebbe avere una bella barba.

“Mi piacciono gli uomini che sanno farsi crescere la barba” dice Charlize Theron al The Sun. Al suo fianco Seth Rogen, co-protagonista di Long Shot, e tra l’altro uomo con una barba decisamente folta. “Voglio che sia un uomo vero, non uno di questi tanti ragazzi che si fanno crescere la barba per moda. Non mi piacciono i chiacchieroni“, aggiunge l’attrice.

Charlize Theron negli scorsi mesi ha dichiarato diverse volte di essere single e disponibile da circa 10 anni, ignorando forse volutamente la relazione con Sean Penn.

“Mi sono dedicata alle mie figlie, erano la mia priorità. Ora iniziano a crescere e sento di potermi dedicare anche a un uomo“. Charlize Theron ha adottato due bambine, Jackson, 7 anni, nato maschietto e che sta affrontando la transizione con l’appoggio della mamma, e August, 3 anni.

“Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere“, aveva detto durante un’intervista al The Howard Stern Show. Charlize Theron aveva anche raccontato di aver iniziato a vedere una persona, storia forse già naufragata. L’attrice non ha mai commentato invece i gossip sulla presunta storia con Brad Pitt.

Intanto Charlize Theron ha ben chiaro cosa sta cercando, e la sua passione fetish per le barbe folte ne è un chiaro tassello. Riuscirà, allora, l’attrice vincitrice del premio Oscar a coronare il suo sogno? Lo scoprirermo probabilmente nelle sue prossime interviste.