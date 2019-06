Charlotte Casiraghi come Kate Middleton: ricicla gli abiti passandoli alla sorella

Charlotte Casiraghi ricicla gli abiti come Kate Middleton e li passa a sua sorella, la Principessa Alexandra di Hannover. Ebbene sì, anche nell’elegantissima Montecarlo non si butta via nulla, e così la neo sposa passa gli abiti smessi a sua sorella. E non abiti da tutti giorni, sia chiaro. Un vizio reale si direbbe, che colpisce un po’ tutti gli esponenti più giovani della monarchia europea.

L’elegante abito verde e smanicato indossato da Alexandra alla sfilata per la Collezione Cruise 2020 di Alberta Ferretti, Charlotte Casiraghi lo aveva messo in una occasione davvero importante.

Era il 2005 quando il Principe Alberto veniva incoronato e saliva al trono, sostituendo il padre Ranieri di Monaco. Charlotte Casiraghi aveva 18 anni, Alexandra solo 5. In quella occasione la neo signora Rassam indossava questo stesso fresco abito, rimasto nell’armadio fino a qualche settimana fa. Il vestito è probabilmente proprio una creazione di Alberta Ferretti, e così la più giovane di casa l’ha sfoggiato al fianco di Beatrice Borromeo e del fratello Pierre Casiraghi.

Come raccontano i media, pare che anche mamma Carolina di Monaco non butti mai nulla, specie quando si tratta di abiti Couture. Alexandra di Hannover, ora 20 anni, appare più acerba di sua sorella Charlotte alla sua età, ma ne riprende i modi gentili e le acconciature. Le due sorelle sono sempre state molto unite, e partecipano spesso a eventi mondani insieme.

La scorsa settimana, al matrimonio reale della Casiraghi con Dimitri Rassam, la Principessina indossava un lungo abito blu e bianco firmato Chanel, dalla collezione Primavera-Estate 2019. Piccole nipoti di Grace Kelly crescono.