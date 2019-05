Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: lista nozze da capogiro per il matrimonio

Charlotte Casiraghi sposerà Dimitri Rassam il 1° giugno nel Principato di Monaco, e la rivista Oggi svela la lista nozze da capogiro per il matrimonio. La figlia di Carolina di Monaco e il figlio di Carole Bouquet diranno sì tra pochi giorni, dopo mesi di gossip su presunte liti e tira e molla, sempre smentiti dalla coppia.

Riusciremo a vedere gli sposi nel giorno delle nozze? C’è tanta attesa per scoprire l’abito da sposa di Charlotte Casiraghi e per vedere finalmente il piccolo Balthazar, ma intanto sbirciamo la sua lista nozze.

La socialite si sarebbe affidata, secondo indiscrezioni, alla raffinatissima boutique Czarina, a Monaco, a due passi dal Casinò. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi il pezzo più caro è un secretary China style datato 1880, del valore di 140mila euro. Ebbene sì, perché la coppia del momento ama i pezzi di antiquariato, come il servizio da tavola in porcellana, per 12 persone, della serie Tobacco Leaf, dal prezzo di 29.510 euro. Se i Reali Inglesi non sono soliti accettare regali, nel Principato di Monaco nessuno può far brutta figura.

Ci sono anche oggetti curiosi nella lista nozze di Charlotte e Dimitri, come un calamaio in argento (4mila euro), scatole portasigari, una con l’immagine di Che Guevara, e una cornice a forma di cuore da 315 euro. E ancora tritapepe coloratissimi (240 euro), un portasale in argento a forma di rana (365 euro) fino a un portacandele in sughero da 30 euro. Regali per tutte le tasche e tutti i gusti.

Non sappiamo ancora nulla della cerimonia, ma a suonare ci saranno gli italiani Alessandro Ristori & The Portofinos. La band è nota per riproporre successi italiani e stranieri degli anni ’50 e ’60. Pare che Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam li abbiano ascoltati lo scorso anno ad un party di Alberto di Monaco, e abbiano subito chiesto loro di suonare alle nozze.