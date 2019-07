Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: vacanze in barca con la famiglia

Charlotte Casiraghi ha trascorso qualche giorno tra Capri e Ischia, in Italia, a bordo della barca Pacha III, con il marito Dimitri Rassam e i figli Raphael, Balthazar e Darya. La coppia si è concessa qualche giorno di relax a meno di un mese della seconda cerimonia di nozze.

Charlotte Casiraghi ha, infatti, sposato il produttore lo scorso primo giugno nel Principato di Monaco con rito civile, e il 29 giugno in Provenza con rito religioso. Alcune riviste spagnole hanno pubblicato foto esclusive di questo viaggio in Italia.

I neo sposi e i bambini hanno scelto per le loro vacanze un soggiorno a bordo dell’imbarcazione della famiglia Casiraghi, il Pacha III. La nave di Charlotte Casiraghi è giunta lunedì 15 luglio a Capri per poi spostarsi giovedì mattina a Ischia, dove è rimasta fino a domenica.

Charlotte e Dimitri, alla loro prima vacanza come marito e moglie, hanno gettato l’ancora davanti al Castello Aragonese nella baia di Cartaromana. Non sappiamo se questo è parte del loro viaggio di nozze, o solo un anticipo in previsione di un soggiorno più esteso, forse proprio nel nostro paese.

Il Pacha III era l’imbarcazione acquistata dal pilota motonautico Stefano Casiraghi, padre della socialite, e rimasto a Carolina di Monaco e i suoi figli, Andrea, Pierre e Charlotte. Si tratta di una barca degli anni ’30, che solitamente si sposta nelle acque tra Spagna, Francia e Italia, comprata prima della sua tragica morte nel 1990.

A bordo con loro i tre figli: Raphael, 5 anni, avuto da Charlotte con l’ex compagno, il comico francese Gad Elmaleh, Balthazar, il primo figlio della coppia, nato lo scorso ottobre, e Darya, primogenita di Dimitri dal suo precedente matrimonio.