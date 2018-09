Tenue, delicato come una rosa inglese, romantico come un tramonto autunnale: Mellow Rose è una delle nuance che si candida a diventare una delle preferite tra i colori Pantone Autunno-Inverno 2018/2019. Dopo il Pale Dogwood del 2017 e il quarzo del 2016, il rosa continua la sua fortuna nelle palette degli stilisti.

Si abbina alla perfezione con il bianco e il nero, ma trova la sua vera vocazione con tinte a contrasto, come il rosso, l’arancione o il verde, che regalano alla sua essenza più fragile un nervo inatteso e non banale.

Colorerà presto il guardaroba non solo in capi d’abbigliamento, come gonne, cappotti e pantaloni, ma anche in borse, scarpe e accessori vari. Questa è la lista dei 10 must have della redazione di Diredonna.