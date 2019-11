10 combinazioni di cibi contro il raffreddore

Quando arriva l’inverno, non sono solo i singoli alimenti a proteggere dai malanni di stagione, ma anche le combinazioni di cibi contro il raffreddore da portare in tavola per evitare di finire a letto con l’influenza.

La classica spremuta d’arancia non basta più? Non proprio. Sebbene sia una fonte ricca di vitamina C, la scienza ha scoperto che questa vitamina può prevenire e alleviare i sintomi del comune raffreddore al meglio solo se associata allo zinco.

Uno studio del Journal of International Medical Research in Svizzera ha, però, rivelato che due miliardi di persone in tutto il mondo soffrono di carenza di zinco. Ed è un vero peccato, specialmente in vista della stagione fredda, visto che lo zinco, associato a un antiossidante come la vitamina C, aumenta le difese immunitarie.

Per questo la nostra redazione ha stilato un elenco di combinazioni di alimenti per prevenire il raffreddore e fare il pieno di sostanze nutritive che combattono il virus e ne alleggeriscono i sintomi.

Tra proposte atipiche, idee per tutti i gusti e ricette adatte a colazione, pranzo o cena, ecco le combinazioni di cibi contro il raffreddore da mettere subito nel piatto come rimedi naturali.

Combinazioni di cibi contro il raffreddore: 10 idee