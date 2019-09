Capire come allargare le scarpe senza rovinarle può tornare utile in tante occasioni diverse e permette di indossarle subito senza soffrire di terribili dolori ai piedi o senza scoprire – una volta sfilate – calli o ferite causate dallo sfregamento eccessivo.

Il caso più frequente in cui si cerca di ricorrere ai metodi per allargare le scarpe è la prima prova dopo l’acquisto. Specialmente quando si parla di scarpe in pelle, la maggior parte dei modelli manca infatti inizialmente di quella cedevolezza che acquista con l’uso reiterato.

C’è, poi, la possibilità che il numero acquistato sia un po’ stretto perché non si è valutata al meglio la comodità sul momento, o perché quel paio di scarpe doveva per forza essere il nostro… Anche se l’unico disponibile era di mezzo numero più piccolo rispetto a quello giusto! O ancora l’acquisto è stato fatto online e non è possibile sostituirlo.

In generale, poi, le scarpe un po’ più larghe sono una comodità quando si devono affrontare una cerimonia o un evento che dura tutto il giorno. Dopo alcune ore, si sa, i piedi si gonfiano e anche qualche millimetro in più potrebbe essere una vera e propria salvezza.

I motivi, quindi, non mancano. Ma come allargare le scarpe evitando che pelle, tessuti o tela si rovinino irrimediabilmente? Ecco i consigli e i migliori trucchi fai da te da mettere in pratica.