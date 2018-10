Mercatini, festival, beauty experience, mostre: anche nel weekend del 12-14 ottobre ci sono tantissime cose da fare a Milano e il calendario è ricco di eventi.

L’East Market Garage aprirà i battenti in una nuova location, prenderanno il via la terza edizione di ChocoMilano, la settima edizione di Milano Golosa e QuattroZampeInFiera.

Si prospetta un finesettimana davvero interessante anche per gli amanti dell’arte, del design e dell’architettura che potranno scegliere tra la mostra di René Magritte, il Festival delle periferie o gli eventi legati alla Milano Fall Design Week. Insomma, non ci si potrà annoiare.

Ancora indecisi su come trascorrere il weekend? Ecco nel dettaglio 10 appuntamenti da non perdere!

East Market Garage

Torna a Milano l’East Market Garage, il famoso mercatino che consente di acquistare, vendere o scambiare qualsiasi cosa, dai capi di abbigliamenti vintage alle scarpe, dai dischi a piccoli oggetti di antiquariato. Domenica 14 ottobre nella nuova sede di via Mecenate, un’ex fabbrica aeronautica, il pubblico potrà gironzolare tra le bancarelle, assaggiare le prelibatezze del food market e godere della musica del dj set.

Via Mecenate 84 – Domenica 14 ottobre – Dalle 10:00 alle 21:00 – Ingresso libero

ChocoMilano

Se il cioccolato è il vostro più grande vizio, non perdete l’appuntamento con ChocoMilano, la festa, giunta oramai alla sua terza edizione, che è interamente dedicata al cioccolato. Il festival, che si svolgerà nella zona dei Navigli a partire da giovedì 11 ottobre, coinvolgerà grande e piccini attraverso laboratori creativi, show cooking e degustazioni.

Navigli – Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre – Dalle 10:00 alle 24:00 – Ingresso gratuito

Super, il festival delle periferie

Nato con l’obiettivo di valorizzare i sobborghi milanesi e favorire una maggiore interazione tra coloro che ci vivono e le amministrazioni comunali, Super, il festival delle periferie, una manifestazione che durerà tre giorni e che intratterrà il pubblico in diverse zone della città con dibattiti, workshop, spettacoli e installazioni. Tra gli ospiti attesi per venerdi 12 alle 18.30, il sindaco di Milano Giuseppe Sala che con il suo discorso aprirà ufficialmente il festival e poi Elio di Elio e le Storie Tese, Davide Toffolo, il frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, e l’ex-chitarrista degli Afterhours Xabier Iriondo.

Via Jean Jaurès 22 – Dal 12 al 14 ottobre – Evento gratuito

La Beauty Experience di Shiseido

Per un pomeriggio all’insegna del benessere e relax, appuntamento sabato 15 ottobre in Rinascente dove delle esperte di bellezza giapponesi coccoleranno le clienti attraverso specifici trattamenti di skincare e sedute di make-up ad hoc. All’interno della Beauty Lounge Shiseido sarà possibile testare i prodotti della nuova collezione del brand Shiseido e provare uno dei tanti servizi disponibili come lo Yukata Treatment, un massaggio liftante-levigante per viso, collo e décolleté, o l’ Essential Energy Eye Definer, particolarmente indicato per coloro che passano molto tempo davanti al computer e risentono di questo affaticamento.

5° piano – Rinascente – Piazza Duomo – Sabato 15 ottobre – Per info e prenotazioni chiamare il 3454374050 oppure il 3316120454

Inside Magritte. Emotion Exhibition

Dedicata a Magritte, uno dei maggiori esponenti del surrealismo, la mostra multimediale Inside Magritte. Emotion Exhibition che sarà allestita nelle sale della Fabbrica del Vapore. Attraverso 160 immagini il pubblico potrà scoprire le opere dell’artista belga e ripercorrere le tappe del suo incredibile percorso artistico. In programma anche il Selfie Mirror, una sala in cui sarà possibile interagire attivamente con le opere di Magritte e condividere la propria esperienza sui social.

Via Giulio Cesare Procaccini 4 – Dal 9 ottobre al 10 febbraio – Biglietto 16 €; ridotto 14 €

Brera Design Days

Al via da venerdì 12 ottobre la terza edizione dei Brera Design Days, la manifestazione organizzata in occasione della Milano Fall Design Week 2018. Per una settimana, in diverse zone e spazi della città, si svolgeranno eventi, mostre e worshop tutti dedicati al mondo del design, della grafica e dell’architettura dell’industria 4.0.

Dal 12 al 18 ottobre – Non tutti gli eventi hanno accesso libero – Per alcuni appuntamenti è necessaria la registrazione. Per maggiori info visitate il sito www.breradesigndays.it

La Combriccola del Canzoniere Milanese

Dedicata alle vecchie canzoni milanesi, la serata organizzata al Joy di Lambrate. Sabato 13 ottobre si esibirà sul palco la band La combriccola del Canzoniere Milanese che interpreterà alcuni dei brani più celebri spaziando da grandi successi di Jannacci e Gaber a quelli di Cochi e Renato e Nanni Svampa.

Via Valvassori Peroni 56 – dal Sabato 13 ottobre – Dalle 21:00 alle 24:00 – Biglietto 8 €

Giornate FAI d’autunno

Questo fine settimana torna anche l’appuntamento con FAI, il fondo impegnato nella tutela e nella valorizzazione del grande patrimonio artistico e naturalistico italiano. Sabato 13 e domenica 14 più di 660 luoghi meravigliosi apriranno le loro porte al pubblico e ovviamente anche Milano non poteva che aderire a questa fantastica iniziativa. Tra i posti visitabili gratuitamente questo weekend, la Centrale dell’Acqua, il Teatro Lirico e il vicino Castello Visconteo di Legnano.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre – Richiesta la prenotazione solo per alcuni luoghi

QuattroZampeInFiera

Gli amanti degli animali sono invitati alla QuattroZampeInFiera, una nuova manifestazione dedicata ai cani. Sabato 13 e domenica 14 ottobre sarà possibile partecipare a worshop interessanti che aiuteranno a comprendere come migliorare il rapporto tra cane-padrone, come interagire meglio con i cani, come educarli e come capire le loro esigenze. Inoltre all’interno della fiera saranno allestiti diversi stand dove gli espositori metteranno in vendita capi di abbigliamento e accessori pensati proprio per gli amici a quattro zampe.

Parco Esposizioni Novegro – Sabato 13 e domenica 14 ottobre – Dalle ore 10 alle ore 19

Milano Golosa

Da sabato 13 al via anche la settima edizione di Milano Golosa, la fiera enogastronomica che riunisce artigiani provenienti da tutte le regioni d’Italia che porteranno con sé le specialità gastronomiche del proprio territorio. Il pubblico potrà andare alla scoperta di tre diverse aree: quella dedicata al mercato degli artigiani, quella riservata agli show cooking e quella in cui saranno organizzate delle degustazioni. Per gli appassionati di vino c’è anche un’altra possibilità: frequentare le masterclass di “WineMi”, la rete che riunisce 5 storiche enoteche milanesi.

Palazzo del ghiaccio – Via G.B. Piranesi 14 – Da sabato 13 a lunedì 15 ottobre – Ingresso 12 € – Bambini tra i 6 e i 12 anni 5 € – Ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni