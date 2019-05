Cosa fare a Milano nel weekend del 24-25-26 maggio 2019? Nella città meneghina, questo fine settimana, si pensa all’ecologia con la GAI Econy Run, gara automobilistica d’impronta green, ma anche alla tecnologia con il Wired Next Fest, festival che guarda alla scienza e al futuro.

Ma c’è di più, perché in questo weekend Milano ha voglia di far conoscere i suoi segreti più belli con Milano Open House che apre le porte dei nobili palazzi milanesi e You Are Leo, la nuovissima iniziativa per scoprire i luoghi più amati da Leonardo attraverso la realtà aumentata.

Tirate fuori le agende: di seguito tutti gli eventi a Milano da non perdere nel weekend.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 24 maggio 2019

Birra in Villa: l’estate si avvicina e Villa Arconati-FAR non perde tempo. Dal 24 al 26 maggio 2019, infatti, ha luogo la festa di apertura di Birra in Villa, manifestazione dedicata alla birra fresca artigianale che si svolge negli spazi del Teatro delle Ortaglie. A selezionare le birre tra le migliori produzioni di IPA & APA ci ha pensato il birrificio artigianale Follia Pura, per celebrare al meglio l’inizio di una nuova stagione stiva all’insegna degli appuntamenti gastronomici. Ad accompagnare l’assaggio le proposte street food di oltre 15 operatori gourmet, ma anche musica dal vivo, un mini luna park pensato per i bambini e animazione.

Wired Next Fest 2019: un appuntamento che, di edizione in edizione, si fa sempre più interessante e coinvolgente. Dal 24 al 26 maggio 2019 torna il Wired Next Fest, il festival italiano di scienza, tecnologia e business promosso da Condé Nast e organizzato da Wired Italia. L’evento, che da sempre sceglie come location la cornice dei Giardini Montanelli, nel 2019 festeggia la sua decima edizione con ospiti d’eccezione: a salire sul palco, tra gli altri, il visionario fondatore di Wikipedia Jimmy Wales, Edward Snowden, Roberto Bolle, Zerocalcare e Giovanni Soldini.

Cosa fare a Milano oggi sabato 25 maggio 2019

Drive In a Milano: come negli anni ’50 negli States, ma a Milano nel 2019. Il sapore d’antan si fa protagonista all’ombra della Madonnina con il cinema da guardare in auto, a partire da sabato 25 maggio all‘Idroscalo di Milano. Organizzato da Infinity e dal Cinema Bianchini, protagoniste dell’evento sono le migliori pellicole della library Mediaset, per un concentrato di classici d’altri tempi e capolavori più recenti. Appuntamento ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.30 fino al 30 luglio.

Festival del Fumetto Disney: parte da Milano il Festival del Fumetto Disney che, fino al 22 giugno, toccherà diversi Mondadori Store selezionati. Sabato 25 maggio, presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo, a partire dalle ore 17.00 è possibile prendere parte a un incontro sul profondo legame tra Paperino e la nostra cultura. Al centro i grandi nomi del fumetto italiano: Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche e Luca Boschi, moderati da Gianluca Landone, Publishing Director The Walt Disney Company Italia. A Cavazzano e Ziche il compito di meravigliare il pubblico con il disegno live, mentre dopo la conferenza è possibile soffermarsi con tutti gli ospiti per domande e autografi.

Milano Open House: i famosi cortili di Milano escono dalla loro segretezza nelle giornate del 25 e 26 maggio grazie a Milano Open House, l’iniziativa che dà la possibilità a tutti di scoprire palazzi bellissimi, ma inaccessibili. Un circuito che tocca il centro così come le periferie, per conoscere da vicino le meraviglie architettoniche della città, per l’occasione divisa secondo il criterio dei Sestieri: sei aree che seguono le direttrici delle porte storiche, per capire anche le tappe dello sviluppo urbanistico milanese.

Cosa fare a Milano oggi domenica 26 maggio

Policlinicrun: appuntamento domenica 26 maggio al Parco di City Life per celebrare la XXII Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti con la Policlinicrun. La manifestazione, alla sua prima edizione, aperta a tutti e non competitiva, è stata organizzata col preciso obiettivo di devolvere il ricavato allo sviluppo di progetti clinici legati alla perfusione e al ricondizionamento degli organi per il trapianto. Una corsa camminata con cui fare del bene non solo a se stessi, ma anche agli altri.

44 Gatti Live Show al Teatro Nazionale: arriva anche nei teatri italiani il 44 Gatti Live Show, dalla celebre canzone per bambini. Un’occasione unica per divertirsi insieme ai più piccoli ascoltando le più famose canzoni dello Zecchino d’Oro e lasciandosi coinvolgere da una storia a prova di fusa. Il tour, prodotto da Rainbow, dopo aver debuttato a Roma arriva a Milano il 26 maggio al Teatro Nazionale di Milano, per poi proseguire sui palchi delle principali città italiane.

GAI Economy Run: appuntamento alle 8.30 al Politecnico di Milano presso il parcheggio del Campus Giuriati per una gara automobilista decisamente diversa dalle altre. Organizzata da GAI, associazione attiva nella tutela ambientale e nella promozione all’acquisto di veicoli green, la manifestazione è una vera e propria gara che si snoda tra le vie di Milano. Arrivo entro le 13.00 sempre al Campus Giuriati, ma a vincere non è chi arriva primo: è chi compie il circuito col minor consumo di carburante.

You Are Leo: sulle orme di Leonardo, accompagnati dalla magia della realtà virtuale. A Milano, a partire da domenica 26 maggio, trova posto l’assoluta novità di poter vivere i luoghi più amati dal genio vinciano durante il suo lungo soggiorno milanese: si parte dalla Fabbrica del Duomo per proseguire su Palazzo Reale, la Pinacoteca Ambrosiana, Porta Vercellina finendo a Santa Maria delle Grazie. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Way – We Augment You e Ad Artem, s’inserisce nelle numerose iniziative milanesi organizzate in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Appuntamento a partire da questa domenica alle 11.00 – 16.30 – 18.30 (alle 15.30 per la guida inglese) per poi proseguire tutti i giorni della settimana negli stessi orari.