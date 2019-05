Cosa fare a Milano nel weekend del 3-4-5 maggio 2019? Il fine settimana è ricco di eventi con il food a ricoprire la parte da protagonista nell’agenda degli appuntamenti milanesi.

Il 3 maggio 2019, infatti, parte Milano Food City, la rassegna di incontri sparsi in tutta la città e dedicati alla cucina. Se la manifestazione si protrae fino al 9 maggio, già in questo weekend è possibile prendere parte a mercatini street food, workshop e conferenze che mettono il gusto al centro.

Ma a Milano c’è spazio anche per molto altro: dal ritorno del Wunder Mrkt ai musei aperti a Milano domenica 5 maggio, gli appuntamenti migliori in programma.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 3 maggio 2019

International Pizza Festival: una grande festa dedicata a uno dei piatti più famosi della cucina italiana, la pizza. Protagonista assoluta dell’International Pizza Festival in scena dal 3 al 5 maggio 2019 in piazza Duca d’Aosta, è un’occasione unica per gustare le migliori pizze provenienti da tutta italia e osservare, da vicino, la loro realizzazione. Tra gli eventi d’inizio di Milano Food City.

International World Beer Festival: a farla da padrone, in questo caso, è la birra. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019 si svolge l’International World Beer Festival, circuito itinerante in cui è possibile assaporare tantissimi tipi di birra. La tre giorni dedicata alla birra va in scena in via Spallanzani e in Porta Venezia: presenti oltre 200 tipologie di birra provenienti da tutto il mondo e circa 30 truck di street food.

Streeat: torna Streeat a farci assaggiare le più buone specialità street food preparate dai migliori food truck d’Italia. In scena dal 3 al 5 maggio 2019 in piazza Leonardo Da Vinci, a farla da padrone è lo street food, con proposte provenienti da ogni angolo d’Italia. In più, una selezione di birre che arrivando dai birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia e una selezione di vini naturali.

Moard, Salone del Moto Design Milano: non c’è solo il food tra i protagonisti del weekend a Milano, ma anche le moto. Dal 3 al 5 maggio 2019, infatti, al Palazzo del Ghiaccio debutta Moard, il primo salone al mondo totalmente dedicato al design della motocicletta. Moto, ovviamente, ma anche design e tecnologia per una manifestazione unica nel suo genere: si tratta, infatti, della prima esposizione interattiva che permette un dialogo concreto con gli oltre 30 espositori presenti.

Cosa fare a Milano oggi sabato 4 maggio 2019

Tattoo Weekend: ritorna la fiera del tatuaggio che, lo scorso anno, ha registrato migliai di visitatori giunti da tutto il Nord Italia. Il Tattoo Weekend, in programma dal 4 al 6 maggio 2019 al Centro Fiera di Chiuduno, mette al centro dell’attenzione oltre 170 artisti con la possibilità, per visitatori, di farsi tatuare direttamente sul posto. Durante la manifestazione è disponibile un’area food in cui è possibile, tra le altre cose, degustare una selezione di birre grazie alla festa della birra Passione Birra. Non manca, come da tradizione, uno spazio dedicato al vintage, dove ritrovarsi a curiosare tra pezzi d’arredo antichi, moda di una volta, memorabilia e molto altro.

Gelato Festival 2019: amanti del gelato, unitevi, perché nel weekend a Milano è in programma una due giorni dedicata unicamente a questa delizia. Stiamo parlando del Gelato Festival 2019, che torna nella città meneghina dal 4 al 5 maggio. Inserito nella cornice di piazza Castello, l’evento vede protagonista il gelato in tutte le sue versioni: food truck, produttori e la possibilità di decretare il migliore di tutti grazie alla degustazione inclusa nel biglietto.

Wunder Mrkt a Villa Litta: in quel di Lainate, dal 4 al 5 maggio 2019, torna uno dei mercatini più amati di Milano. Inserito nella splendida cornice di Villa Litta, tra le dimore storiche più affascinanti di tutta Italia, il Wunder Mrkt è una grande festa che comprende buon cibo, musica, spettacoli di magia ma anche workshop e visite guidate. Qui, inoltre, è possibile acquistare opere d’arte originali e sorprendenti, manufatti artigianali, pezzi vintage e chi ne ha più ne metta.

Cosa fare a Milano oggi domenica 5 maggio

Cosa fare a Milano nel weekend, in particolare domenica 5 maggio 2019? Oltre agli eventi citati in precedenza, di cui la grande maggioranza dura per tutto il fine settimana, l’ultimo giorno della prima settimana di maggio è dedicato alla cultura con l’iniziativa Domenica al Museo.

Musei gratis a Milano: domenica 5 maggio 2019 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa che scuote la prima domenica di ogni mese lasciando i musei aperti in tante città italiane. Promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in vigore dal 2014, vede sempre un numero altissimo di partecipanti. A Milano, questa domenica, sono visitabili gratuitamente diversi musei statali, come le Gallerie d’Italia, la Pinacoteca di Brera, l’Hangar Bicocca, il Museo Civico di Storia Naturale, il Castello Sforzesco e tanti altri ancora.