Cosa fare a Milano nel weekend del 31 maggio-1/2 giugno 2019? Di cose tra cui scegliere, mostre da osservare e aperitivi da sorseggiare la città è piena, in ogni fine settimana dell’anno.

Nel weekend del 2 giugno Milano si fa ancora più internazionale con Nba Crossover, che vedrà la partecipazione di Buddy Hield dei Sacramento Kings, e con la possibilità di ascoltare il grande Pedro Almodóvar, in persona, alla Fondazione Prada. Non solo, perché in città c’è sempre spazio per la musica con il concerto di Cristina D’Avena e dei Gem Boy e per fare del bene correndo con Run for Smile, manifestazione contro la sclerosi multipla. Dall’ultimo venerdì di maggio al 2 giugno, che vedrà alcuni dei musei aperti a Milano, i nostri consigli su cosa fare a Milano nel weekend.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 31 maggio

Run for Smile: una corsa al Parco Sempione per sostenere l’Associazione italiana sclerosi multipla. Accade venerdì 31 maggio, quando la Run For Smile parte con la sua seconda edizione: un evento dedicato a tutti i runner che vogliono correre facendo del bene. La corsa parte e arriva dall’Arena Civica in viale Byron, passando dal Castello Sforzesco e dall’Arco della Pace. I percorsi sono pensati per tutti i livelli: 8 km per i più esperti e altri due, rispettivamente da 5 e da 3 km, dedicati ai principianti.

Festa del riso a Zibido San Giacomo: appuntamento a Zibido San Giacomo per la ventesima edizione della Festa de riso, dal 31 maggio al 2 giugno 2019. Protagonista assoluto, il riso visto in tutte le declinazioni della tradizione lombarda. Non manca la tradizionale risottata di apertura, i prodotti in esposizione, un’esibizione teatrale e tanta musica folk.

Nba Crossover: appassionati del basket, unitevi, questo evento è per voi. In Tortona arriva la mostra dedicata alla contaminazione tra la cultura pop e la National Basketball Association, rassegna a ingresso gratuito visitabile dal 31 maggio al 2 giugno 2019. L’evento vede, per tutta la sua durata, la partecipazione della stella dei Sacramento Kings, Buddy Hield: il giocatore di basket partecipa a diverse attività e competizioni, interagendo coi fan e firmando autografi. Un’occasione imperdibile tanto per i professionisti quanto per gli appassionati.

Cosa fare a Milano oggi sabato 1 giugno

Pedro Almodóvar alla Fondazione Prada: per gli amanti del cinema, questa è un’occasione più unica che sara. Il maestro Pedro Almodóvar è presente sabato 1 giugno alla Fondazione Prada per la speciale proiezione del suo ultimo lavoro, il film Dolor y Gloria in concorso al 72° Festival di Cannes. Nelle settimana successive sarà possibile assistere alla proiezione del film che sarà in programma sabato 8, 22 e 29 giugno nella sezione Indagine.

5 miglia da Milano: in quel di Quinto Romano arriva il primo festival di arti sceniche in cui è proprio il paesaggio circostante a essere il vero protagonista. Appuntamento sabato 1 giugno nel quartiere di Quinto Romano e al Parco delle Cave per assistere a spettacoli musicali e teatrali, performance site-specific nella natura, dj set e tanto altro ancora: ideale per un pomeriggio carico di bellezza, riflessio ed ispirazioni.

Cristina D’Avena e i Gem Boy in concerto: al Parco Tittoni, sabato 1 giugno, a salire sul palco sono due nomi d’eccezione: Cristina D’Avena, la voce che ci ha rubato il cuore fin da bambini, e i Gem Boy, ironici e pungenti in un’unione che si preannuncia divertentissima. Un evento perfetto per cantare tutti insieme le sigle dei cartoni animati più famosi, non senza una punta di nostalgia.

Cosa fare a Milano oggi domenica 2 giugno

Musei gratis a Milano: domenica 2 giugno 2019, in città, a farla da padrone sono i musei aperti. Nella giornata della Festa della Repubblica Italiana molti musei di Milano aprono gratuitamente le loro porte al pubblico con l’iniziativa #IoVadoAlMuseo, voluta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tra i diversi luoghi aperti spiccano: la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, il Museo del Cenacolo Vinciano, l’Acquario Civico, la Casa Museo Boschi, le Galleria d’Italia, il Museo di Storia Naturale, il Museo Archeologico e la Galleria d’Arte Moderna.